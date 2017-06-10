Интенсивная стрельба слышна в поселке Кратово, где бойцы Росгвардии ведут штурм дома, в котором забаррикадировался стрелок — Игорь Зенков. Часть дома охвачена огнем, сообщили «Известиям» очевидцы событий.

Ранее сообщалось, что мужчина закидывал силовиков гранатами времен Великой Отечественной войны.

Жертвами стрельбы в Кратово стали пять человек, тела двух жертв обнаружены полицейскими на территории домовладения Зенкова. Еще один раненый из поселка госпитализирован в больницу подмосковного города Жуковского.

Следственный комитет возбудил по факту стрельбы в поселке Кратово уголовное дело по статье «Убийство».