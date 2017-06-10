Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что конфликт вокруг Катара может развиться и перерасти в войну.

Об этом дипломат заявил в интервью германскому изданию, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, разногласия, возникшие в арабском мире, «могут превратиться в войну».

Ранее МИД ФРГ неоднократно призывал стороны решать конфликт дипломатическими методами. 5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Руководство этих стран обвинило Катар в поддержке терроризма и экстремистской идеологии.