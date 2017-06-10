В Раменской больнице от полученных огнестрельных ранений скончалась женщина, которая пострадала в результате стрельбы в частном доме в поселке Кратово Раменского района Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Елену Фокину.

По ее словам, медики зафиксировали смерть пострадавшей в 19.20. Ее муж, также получивший ранения в Кратово, остается в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Еще один раненый из поселка доставлен в больницу подмосковного города Жуковского.

Между тем Следственный комитет возбудил по факту стрельбы в поселке Кратово уголовное дело по статье об убийстве.

Штурм дома, где забаррикадировался стрелок — Игорь Зенков, ведут бойцы Росгвардии. По некоторым данным, они не могут войти внутрь, поскольку хозяин ведет огонь из ружья и взорвал две боевые гранаты.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина мог захватить заложников — в частности, собственную мать, которая проживает в этом доме вместе с ним. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Очевидцы утверждают, что рядом с местом происшествия слышны звуки, напоминающие взрывы.

Ранее «Известия» сообщали, что жертвами стрельбы в Кратово стали четыре человека, причем тела двух из них были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов на территории домовладения Зенкова. Таким образом, число погибших с учетом скончавшейся в больнице пострадавшей достигло пяти.