Звезда британского шоу Top Gear Ричард Хаммонд госпитализирован после ДТП в Швейцарии. Так называемая горная гонка снималась для нового телевизионного шоу под названием The Grand Tour, когда спортивный электромобиль Rimac Concept One съехал с холма и загорелся, пишет Mirror.

Хаммонд сам вышел из автомобиля до того, как электрокар охватил огонь. Телеведущего доставили на вертолете в больницу в Санкт-Галлене, где у него диагностировали травму колена.