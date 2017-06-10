Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что необходимо прежде всего уметь правильно распоряжаться своими полномочиями, а не стремиться к абсолютной власти.

Отрывок из документального фильма о российском лидере был опубликован в субботу на канале Showtime на YouTube.

«У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем», — заявил Оливер Стоун. В ответ на его слова Владимир Путин заметил: «Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно».

Четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным» будет показан 12–15 июня.