Марк Касовиц, являющийся адвокатом президента США Дональда Трампа, долгие годы представлял в суде Нью-Йорка интересы компании российского бизнесмена Олега Дерипаски, пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Касовиц представлял в деле по иску к банку Morgan Stanley интересы нидерландской компании Veleron, структуры Дерипаски.

Издание утверждает, что выступление Касовица в суде по этому делу было назначено на 25 мая. Связи известного адвоката с российским бизнесменом могут нанести удар по позициям президента Трампа в расследовании его возможных связей с Москвой, считают авторы публикации.

Касовиц представляет интересы Трампа на протяжении 15 лет.