Число погибших в результате инцидента со стрельбой из частного дома в подмосковном поселке Кратово возросло до четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«На территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых. Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека», — цитирует агентство представителя экстренных служб. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов пока не могут эвакуировать тела с места происшествия.

Инцидент произошел в Раменском районе Подмосковья. Неизвестный ведет стрельбу из своего домовладения, пока обезвредить его не удалось. Бойцы Росгвардии предпринимают попытку штурма дома.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы пострадали трое прохожих, они доставлены в Жуковскую городскую больницу. Двое из них находятся в критическом состоянии. Позже стало известно, что женщина 1985 года рождения, раненная во время инцидента, скончалась в больнице во время операции.