Американский актер Адам Уэст, исполнивший роль супергероя Бэтмена в телесериале 1960-х годов, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 88 лет. Об этом в субботу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на официального представителя актера.

Отмечается, что артист в последнее время боролся с лейкемией. В момент смерти он находился в окружении близких.

Адам Уэст исполнил роль комиксного героя Бэтмена в одноименном телесериале, который транслировали американские канала в период с 1966 по 1968 год. Кроме того, актер озвучивал одного из персонажей популярного мультсериала «Гриффины» — мэра города, которого зовут так же, как и артиста.