Бытовой конфликт, предварительно, побудил мужчину из подмосковного Кратово открыть огонь по прохожим, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Он добавил, что на месте работают психологи со специальной подготовкой.

«Удалось предварительно установить, что причиной, подтолкнувшей мужчину на преступление, стал бытовой конфликт, возможно, ссора в семье или с соседями», — сказал источник.

Он добавил, что по неподтвержденной пока информации стрелок находится под воздействием стимулирующих веществ.

Подобное поведение может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками, отметил источник.