Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сформирует новый состав правительства при помощи представителей Демократической юнионистской партии (DUP).

По словам Мэй, юнионисты завили, что готовы к переговорам, отмечает «Лента.ру».

«Мы беседовали с премьером сегодня утром, — приводит СМИ слова лидера DUP Эрлин Фостер.

DUP выступает за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства и выступает за так называемый мягкий Brexit.