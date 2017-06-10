Число погибших в результате стрельбы в подмосковном поселке Кратово возросло до двух человек, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«По предварительной информации, убито двое прохожих», — пояснил собеседник агентства. По его словам, еще двое из трех раненных прохожих сейчас находятся в критическом состоянии.

Бойцы Росгвардии начали штурм дома в Раменском районе Подмосковья, откуда велась стрельба по прохожим.

Ранее в подмосковном управлении СКР сообщили, что в результате стрельбы в поселке Кратово пострадали три человека. Предварительно, мужчина 1967 года рождения с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья.