Экстренную посадку на острове Иэ, входящем в южную японскую префектуру Окинава, совершил конвертоплан MV-22 Osprey вооруженных сил США, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Посадка произошла на американском военном аэродроме после того, как в кабине загорелся сигнал о технической неисправности. Пострадавших в результате посадки нет, конвертоплан не поврежден.

На Окинаве, где находится база морской пехоты США Футэмма, дислоцированы 24 конвертоплана.