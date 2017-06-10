Три человека получили ранения в результате стрельбы в подмосковном поселке Кратово Раменского района, сообщила «Интерфаксу» представитель областного главка Следственного комитета РФ Елена Фокина.

По словам Фокиной, в настоящий момент следователи опрашивают раненых, спецоперация продолжается. Ранее сообщалось о троих пострадавших и одном погибшем.

Неизвестный мужчина забаррикадировался в частном доме в деревне Кратово Раменского района Московской области и открыл стрельбу из винтовки. По сообщениям очевидцев, он находится в неадекватном состоянии, если ли у него психические заболевания неизвестно.