Швеция выделила 5 млн евро властям Украины в рамках проекта «Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности на Украине».

Как сообщает в субботу, 10 июня, пресс-служба правительства Украины, средства будут направлены на «внедрение гендерного равенства в отраслевых реформах».

«Финансирование будет направлено на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах», — говорится в сообщении. Деньги будут потрачены в течение четырех лет на улучшение координации работы структур, отвечающих за гендерные вопросы, отмечает «Лента.ру».