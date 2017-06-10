Пострадавший при жесткой посадке в Саратовской области пилот легкомоторного самолета скончался в больнице. Об этом сообщает в субботу «РИА Новости» со ссылкой на представителя саратовской транспортной прокуратуры.

«Пилот скончался в больнице от полученных травм», — сообщил собеседник агентства. По его словам, падение было вызвано тем, что при взлете самолет задел дерево.

Инцидент произошел вблизи села Нижняя Чернавка. Самолет, выполнявший орошение сельскохозяйственных полей, упал с высоты около пяти метров в начале взлета.