Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Подмосковье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, мужчина забаррикадировался в частном доме в посёлке Кратово Раменского района Московской области. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время штурмуют дом. Источник добавил, что мужчина находится в неадекватном состоянии. Неизвестно, имеются ли у него психические заболевания.

По сообщению телеграм-канала Mash, в квартире, где укрывается стрелок, могут находиться убитые.