«Открытие Холдинг» и Otkritie Investments Cyprus Ltd объявили о намерении приобрести 55% акций российской платежной системы Qiwi, оценив эту долю в $694,2 млн.

Создание дополнительной стоимости на базе высокотехнологичных финансовых сервисов является одним из стратегических приоритетов «Открытия», говорится в пресс-релизе компании.

«Финтех-рынок расширяется, доля таких проектов в нашем бизнесе неуклонно растет, и мы уверены, что этот тренд сохранится», — приводятся в сообщении слова председателя правления АО «Открытие Холдинг» Алексея Карахана.

В настоящее время структуры «Открытия» имеют в своем активе примерно 8,85% акций Qiwi, в рамках оферты группа хочет довести свою долю до около 63,85%.