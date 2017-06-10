Отток российских пилотов в зарубежные компании не представляет особой проблемы для российской отрасли, заявил в субботу министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Не так страшен черт, как его малюют. Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас в зарубежных авиакомпаниях, особенно в странах Юго-Восточной Азии, но на самом деле в связи с этим большой проблемы нет», — сообщил журналистам глава транспортного ведомства.

Он пояснил, что авиация является одной из самых конкурентных отраслей в мировой экономике и российские компании вынуждены конкурировать с иностранными. Кроме того, Максим Соколов подчеркнул, что в РФ достаточно студентов авиационных вузов, чтобы обеспечить растущие потребности рынка, и отметил, что Россия также ранее открывала свой рынок для иностранных пилотов.