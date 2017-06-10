МИД РФ подверг критике немецкое издание Die Welt за публикацию статьи о деятельности редакций российского телеканала Russia Today и информагентства Sputnik в ФРГ.

Основным смыслом статьи являлось утверждение, что оба СМИ занимаются «примитивной пророссийской государственной пропагандой», а не журналистикой.

На сайте МИДа в разделе «Недостоверные публикации» отмечается, что оба российских СМИ аккредитованы в ФРГ и работают в соответствии с немецкими законами. В министерстве также усомнились, насколько уместны упреки редакции немецкой газеты в адрес российских СМИ. В МИДе напомнили, что сотрудники Die Welt связаны обязательством «поддерживать трансатлантический союз и солидарность в обществе свободных ценностей с США».