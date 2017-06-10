Рыночная стоимость пяти крупнейших технологических компаний США — Apple, Microsoft, Facebook, Amazon и Alphabet (материнская компания Google) в ходе торгов 9 июня на бирже NASDAQ упала более чем на $97,5 млрд, сообщает CNBC.

Акции Apple просели почти на 4%, а котировки остальных четырех организаций снизились более чем на 3%. В результате Nasdaq завершил торги снижением на 1,8% до 6207 пунктов. Минувшая неделя оказалась худшей для индекса с начала текущего года.

Одним из факторов, который мог оказать влияние на продажи инвесторов, стал отчет Goldman Sachs, посвященный технологическому сектору. По мнению аналитиков банка, капитализация большой пятерки компаний в этом году росла слишком быстрыми темпами.