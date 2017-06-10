Двое соруководителей аппарата премьер-министра Великобритании Фиона Хилл и Ник Тимоти подали в отставку после неутешительных для Консервативной партии результатов досрочных парламентских выборов в стране.

«Для меня было большой честью работать в правительстве и радостью — работать с таким превосходным премьер-министром. У меня нет никаких сомнений в том, что Тереза Мэй останется и продолжит напряженно работать в качестве премьер-министра, и делать это великолепно», — говорится в заявлении Фионы Хилл.

В свою очередь, Ник Тимоти пояснил, что этим решением он берет на себя ответственность за часть предвыборной кампании, которая заключалась в подготовке политической программы. «Я сожалею о решении не включать в манифест верхнюю и нижнюю планки в нашем предложении, направленном на решение проблемы растущей стоимости социальных услуг», — написал соруководитель аппарата главы британского правительства в колонке на сайте conservativehome.com.

Вместе с тем Ник Тимоти отметил, что Тереза Мэй — единственная, кто отдает отчет тому, насколько расколото общество королевства и работает над преодолением этих разногласий.