Уголовное дело возбудили следственные органы по факту смерти пациента в подвале больницы города Киржача Владимирской области.

Как рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, дело по статье «Халатность» возбуждено по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина и указанию руководителя СУ СКР по Владимирской области.

Следователям предстоит расследовать обстоятельства смерти 39-летнего Сергея Макарова в помещении киржачской районной больницы. Предварительно установлено, что 16 сентября 2016 года 39-летний житель Киржача был госпитализирован в киржачскую районную больницу с диагнозом пневмония, ему провели курс неотложных процедур. На следующий день соседи по палате сообщили медперсоналу, что Макаров самостоятельно покинул больницу, однако, поскольку дома он не появился, родственники мужчины сообщили об исчезновении мужчины в полицию.

Тело пропавшего пациента было обнаружено только спустя три месяца, 16 декабря, в подвале больницы.