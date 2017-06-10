Мощный ливень, обрушившийся на Симферополь днем в субботу, привел к подтоплению некоторых улиц и площади у железнодорожного вокзала.

«Пока информации о серьезных происшествиях не поступало. Есть места подтопления, это несколько улиц и частный сектор», — заявил заместитель главы администрации города Александр Овдиенко.

Дежурные службы в настоящее время продолжают бороться с последствиями непогоды, проводятся работы по расчистке дорог от намытого гравия и откачка воды из подвалов домов.

Морской курорт Симферополь приглашает Первая линия сегодня везде pic.twitter.com/imQN2HWjkQ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) June 10, 2017

Многие жители Симферополя во время дождя публиковали в соцсетях фотографии с машинами, наполовину погруженными в воду, упавшими деревьями и большими кусками асфальта на проезжей части.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 20–25 м/с.