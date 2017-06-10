Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе стал совладельцем компании «Газэнергосервис», которая является крупным строительным подрядчиком «Газпрома».

По данным «Интерфакса», с 9 июня 2017 года олимпийский призер стал обладателем 15% акций компании, выручка которой оценивается в десятки миллиардов рублей.

По данным агентства, за первую половину текущего года «Газэнергосервис» заключила с «Газпромом» контракты на сумму около 6 млрд рублей.

Антон Сихарулидзе после завершения спортивной карьеры был депутатом заксобрания в родном Санкт-Петербурге, а в период с 2008 по 2012 год занимал кресло депутата Госдумы от фракции «Единая Россия».