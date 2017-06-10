Заместители главы Росгвардии Олег Борукаев, Сергей Лебедев и Сергей Ерыгин стали генерал-полковниками, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Звание генерал-полковника получил командующий Центральным округом войск Росгвардии Павел Дашков и командующий Космическими войсками ВКС Александр Головко. Тем же указом звание генерал-лейтенанта полиции присвоено начальнику ГУ МВД РФ по контролю за оборотом наркотиков Андрею Храпову, сообщает «РИА Новости».

Руководителю главка по вопросам миграции Ольге Кирилловой присвоено звание генерал-майора. Начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов стал генерал-лейтенантом внутренней службы.