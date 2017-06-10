В Надеждинском районе Приморского края локомотив сбил группу детей, трое из них погибли на месте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло около населенного пункта Новый на перегоне Надеждинская–Совхозная. Под локомотив попали четверо детей, один из них госпитализирован в лечебное учреждение. Состояние пострадавшего ребенка оценивается как тяжелое.

На месте ЧП работают следователи, проводится расследование.