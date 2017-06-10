Гроза, дождь и сильный ветер ожидают москвичей в субботу, сообщили в столичном главке МЧС.

Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Такая погода продержится в Москве, включая ТиНАО, с 15:00 до полуночи.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, обрушение рекламных щитов и слабо укрепленных объектов. Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию и парковать машины в гараже, либо вдали от деревьев и рекламных конструкций, отметили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что при возникновении происшествий необходимо звонить по телефону 101.