Почти треть россиян (30%) оценивают свой уровень правовых знаний как низкий, а более половины (52%) считают его удовлетворительным. Такие данные были получены в ходе всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ в 42 регионах России. 16% респондентов заявили о высоком уровне правовой грамотности. При этом самыми юридически подкованными считают себя респонденты, столкнувшиеся с нарушениями своих прав. Наибольшую уверенность в собственной правовой грамотности продемонстрировали жители городов-миллионников (16% — выше среднего, 8% — высокий уровень), городов с населением от 500 тыс. до миллиона (16% — выше среднего, 4% — высокий уровень) и поселков городского типа с населением до 50 тыс. человек (15 и 4% соответственно).

Среди тех, кто сталкивался с нарушениями своих прав, 21% оценивают свои знания как высокие. А среди тех, у кого подобного опыта нет, высокие оценки своей правовой грамотности дали 14% респондентов.

Леонид Итальянцев, директор по развитию юридической компании «Амулекс», совместно с которой было проведено исследование, рассказал «Известиям» о противоречии между самооценкой людей и их реальными знаниями.

— В случае нарушения своих прав необходимо уметь четко сформулировать нарушение и правильно подать жалобу. И это один из базовых критериев правовой грамотности, — отметил он. — В реальности же люди, которые считают себя юридически грамотными, на деле таковыми не являются.

По мнению эксперта, в России нет культуры профессионального разбора правовых ситуаций и поэтому люди тратят на это неоправданно много времени.

— По нашей практике, вместе с профессиональным юристом человек решает свою правовую проблему в среднем за 7,3 часа. При самостоятельных и зачастую неоднократных попытках человека разобраться в проблеме затраты времени увеличиваются в 12–15 раз, — рассказал эксперт.

Член ОП РФ, зампредседателя совета Исследовательского центра частного права при президенте РФ Лидия Михеева считает, что правовая грамотность россиян далека от идеала, многие не только не знают своих прав, но даже не имеют представления, куда можно обратиться за советом. При этом она отметила, что в последние пять лет наметился сдвиг в лучшую сторону.

— В последнее время многое делается для повышения правовой грамотности, и большую роль в этом играют СМИ и интернет, — отметила она. — Уровень правовой грамотности у пользователей интернета заметно выше. Это особенно видно по обращениям граждан, которые поступают в органы власти и в Общественную палату. Многие достаточно аргументированно излагают свою позицию со ссылкой на законы.

По мнению федерального судьи в отставке, члена Совета по правам человека при президенте Сергея Пашина, участники опроса, указавшие уровень своей правовой грамотности как средний, переоценили свои знания.

— Если человек сам может защищать свое право в суде, то это средний уровень грамотности, — сказал он «Известиям». — Сомневаюсь, что 52% опрошенных готовы выступать в суде. Очень мало людей способны написать исковое заявление по всем правилам, поддержать свой иск. Я уже не говорю о защите от уголовного преследования. Так что это некоторое преувеличение.

Сергей Пашин отметил, что те, кто оценивает свою правовую грамотность на уровне выше среднего, как правило, имеют для этого основания в силу профессии и данные по этой категории (16%) ближе к объективной картине.

— Часть из них — это профессиональные юристы, — отметил эксперт. — С юриспруденцией связаны и бухгалтеры, аудиторы, полицейские, сотрудники других правоохранительных структур. Они могут сказать, что их правовая грамотность выше среднего. Но надо подчеркнуть, что большинство из них компетентны в какой-то узкой области права.

По мнению Сергея Пашина, в среднем уровень правовой грамотности россиян очень невысок и отношения между людьми выстраиваются чаще всего на основе личных связей.