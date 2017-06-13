Минобороны перевооружает 35-ю зенитно-ракетную бригаду 36-й общевойсковой армии в Улан-Удэ новейшими высокомобильными, многофункциональными системами противовоздушной обороны средней дальности «Бук-М3». Эти комплексы предназначены для перехвата сложных воздушных целей: беспилотников, крылатых и оперативно-тактических баллистических ракет, самолетов и вертолетов противника. По мнению экспертов, появление этих систем в Восточной Сибири стало мерой предосторожности на случай обострения обстановки на Корейском полуострове.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, улан-удэнская бригада станет первой частью войсковой ПВО в Сибири и на Дальнем Востоке, получившей «Бук-М3». Переучивание боевых расчетов начнется уже в июне. Оно пройдет на базе 106-го учебного центра войсковой ПВО сухопутных войск и продлится два месяца. После этого бригада будет полностью готова к выполнению боевых задач с использованием новой техники.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что в ЗРК «Бук-М3» реализовано много инновационных решений, которые ранее не применялись в подобных системах. Все они напрямую влияют как на эксплуатационные, так и на боевые характеристики комплекса.

— В отличие от предыдущих модификаций ракеты «Бук-М3» находятся на пусковой установке в транспортно-пусковом контейнере, — пояснил эксперт. — Это обеспечивает их сохранность при хранении, а также влияет на боеготовность комплекса в целом. Есть определенные временные нормативы нахождения ракет на пусковой, время, которое они могут находиться на марше. С применением контейнера они значительно возросли, как и скорость, с которой боевой расчет может перезарядить комплекс.

Еще один важный момент, по мнению Виктора Мураховского, в глобальной автоматизации системы управления «Бук-М3». По его словам, ЗРК стал роботом. Машина сама обнаруживает цели, классифицирует их по важности и предлагает боевому расчету конечное решение по их перехвату. Военнослужащему остается только выбрать — стрелять или не стрелять.

— Перевооружение бригады ПВО в Улан-Удэ станет дополнительной гарантией на случай обострения обстановки на Корейском полуострове, — рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. — Бригаду можно будет перебросить на Восток и задействовать для прикрытия административных и промышленных центров от возможного ракетного и авиационного нападения. В целом это не вызовет какого-то недовольства со стороны наших соседей или изменения баланса сил в регионе. «Бук» — это чисто оборонительная система.

Премьера зенитно-ракетной системы (ЗРК) «Бук-М3» состоялась на закрытом показе техники на выставке-форуме «Армия-2016». Тогда же в интернет впервые попали и его фотографии. Их сделала египетская делегация. Египтяне первыми выложили снимки на неофициальной странице Egyptian Armed Forces в сети Facebook. Позже существование принципиально нового ЗРК в ходе единого дня приемки военной продукции подтвердил министр обороны Сергей Шойгу. Тогда глава военного ведомства анонсировал его скорую поставку сухопутным войскам. В 2016 году первый дивизион получила одна из воинских частей в Ульяновской области. В этом году дивизион «Бук-М3» был передан зенитно-ракетной бригаде в Южном военном округе.