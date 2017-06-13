Дальний Восток прикрыли «Буками»-роботами
Минобороны перевооружает 35-ю зенитно-ракетную бригаду 36-й общевойсковой армии в Улан-Удэ новейшими высокомобильными, многофункциональными системами противовоздушной обороны средней дальности «Бук-М3». Эти комплексы предназначены для перехвата сложных воздушных целей: беспилотников, крылатых и оперативно-тактических баллистических ракет, самолетов и вертолетов противника. По мнению экспертов, появление этих систем в Восточной Сибири стало мерой предосторожности на случай обострения обстановки на Корейском полуострове.
Как сообщили «Известиям» в Минобороны, улан-удэнская бригада станет первой частью войсковой ПВО в Сибири и на Дальнем Востоке, получившей «Бук-М3». Переучивание боевых расчетов начнется уже в июне. Оно пройдет на базе 106-го учебного центра войсковой ПВО сухопутных войск и продлится два месяца. После этого бригада будет полностью готова к выполнению боевых задач с использованием новой техники.
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что в ЗРК «Бук-М3» реализовано много инновационных решений, которые ранее не применялись в подобных системах. Все они напрямую влияют как на эксплуатационные, так и на боевые характеристики комплекса.
— В отличие от предыдущих модификаций ракеты «Бук-М3» находятся на пусковой установке в транспортно-пусковом контейнере, — пояснил эксперт. — Это обеспечивает их сохранность при хранении, а также влияет на боеготовность комплекса в целом. Есть определенные временные нормативы нахождения ракет на пусковой, время, которое они могут находиться на марше. С применением контейнера они значительно возросли, как и скорость, с которой боевой расчет может перезарядить комплекс.
Еще один важный момент, по мнению Виктора Мураховского, в глобальной автоматизации системы управления «Бук-М3». По его словам, ЗРК стал роботом. Машина сама обнаруживает цели, классифицирует их по важности и предлагает боевому расчету конечное решение по их перехвату. Военнослужащему остается только выбрать — стрелять или не стрелять.
— Перевооружение бригады ПВО в Улан-Удэ станет дополнительной гарантией на случай обострения обстановки на Корейском полуострове, — рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. — Бригаду можно будет перебросить на Восток и задействовать для прикрытия административных и промышленных центров от возможного ракетного и авиационного нападения. В целом это не вызовет какого-то недовольства со стороны наших соседей или изменения баланса сил в регионе. «Бук» — это чисто оборонительная система.
Премьера зенитно-ракетной системы (ЗРК) «Бук-М3» состоялась на закрытом показе техники на выставке-форуме «Армия-2016». Тогда же в интернет впервые попали и его фотографии. Их сделала египетская делегация. Египтяне первыми выложили снимки на неофициальной странице Egyptian Armed Forces в сети Facebook. Позже существование принципиально нового ЗРК в ходе единого дня приемки военной продукции подтвердил министр обороны Сергей Шойгу. Тогда глава военного ведомства анонсировал его скорую поставку сухопутным войскам. В 2016 году первый дивизион получила одна из воинских частей в Ульяновской области. В этом году дивизион «Бук-М3» был передан зенитно-ракетной бригаде в Южном военном округе.
Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» относится к четвертому поколению мобильных комплексов средней дальности. На каждой самоходной огневой установке вместо четырех, как на версии «Бук-М2», размещается шесть зенитных ракет, готовых к немедленному применению. Новая высокоскоростная ракета 9М317М получила головку самонаведения. Благодаря этому она способна перехватывать высокоскоростные воздушные цели вдогон на расстоянии до 30 км либо стрелять «за горизонт». Это позволяет наводить ее на цель с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, истребителей или любых других воздушных разведчиков вплоть до беспилотных летательных аппаратов. «Бук-М3» способен одновременно обстреливать до 36 целей, летящих со скоростью до 3 км в секунду на дальностях от 2,5 до 70 км, и поражать их одной ракетой с вероятностью не менее 0,95–0,97.