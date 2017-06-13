Сотрудники МВД и ФСБ на прошлой неделе провели крупную операцию и задержали лидеров и участников организованной группировки, которых подозревают в изготовлении и реализации контрафактной табачной продукции. Ежегодный ущерб бюджету от деятельности только этой группировки оперативники оценили в сумму более млрд рублей. А задержания производителей и сбытчиков контрафактных сигарет происходят в последнее время по несколько раз в месяц. Как заявил вице-премьер Александр Хлопонин, за 2012–2016 годы потери бюджета из-за неуплаты табачных акцизов с нелегальной табачной продукции составили 105 млрд рублей.

Как сообщила «Известиям» официальный представитель МВД России Ирина Волк, на минувшей неделе сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ России, УФСБ по Тамбовской и Липецкой областям задержали 16 лидеров и участников организованной этнической группировки, подозреваемых в изготовлении и реализации контрафактной табачной продукции. Злоумышленники действовали сплоченно, функции и роль каждого соучастника были четко распределены.

В ходе 20 рейдов в столичном регионе, Тамбовской, Липецкой и Рязанской областях правоохранители изъяли более 2 млн фальшивых акцизных марок, около 1 млн единиц полиграфической продукции и свыше 2 млн пачек сигарет под брендами известных табачных фабрик. Были обнаружены три места хранения комплектующих и шесть автомобилей, использовавшихся злоумышленниками. Потери бюджета от нелегального производства, по подсчетам оперативников, составили более одного млрд рублей за год.

В квартирах задержанных обнаружены черновые записи о количестве произведенной и реализованной продукции с 2015 года, изъято более 5 млн рублей и 40 банковских карт, использовавшихся для расчетов и последующей легализации денежных средств. Возбуждены уголовные дела по ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок либо их использование» и ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Шесть подозреваемых по решению суда заключены под стражу, а десять фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде.

Задержания производителей и сбытчиков левых табачных изделий происходят в последнее время как минимум несколько раз месяц.

Еще в феврале этого года по указанию вице-премьера правительства России Александра Хлопонина Минфин подготовил проект доклада главе государства о создании службы «Росалкогольтабакрегулирование» (РАТР) и введения ЕГАИС для табачной отрасли. Планировалось, что Росалкогольрегулирование займется и табаком. В письме президенту Александр Хлопонин сообщил, что за 2012–2016 годы потери бюджета из-за неуплаты табачных акцизов с нелегальных сигарет составили 105 млрд рублей. Владимир Путин с этими предложениями ознакомился и одобрил.

Но затем Ассоциация производителей табачной продукции обратилась к президенту с просьбой не распространять ЕГАИС на производство и розничные продажи табачной продукции. Взамен было предложено маркировать табачные пачки. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил ведомствам разработать предложения для создания системы такой маркировки. Однако ее различные варианты пока только обсуждаются.

Глава межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией» Анатолий Голубев считает предложение Александра Хлопонина правильным и своевременным.

— ЕГАИС необходимо распространить на табак. Тем более, что система хорошо себя зарекомендовала на алкогольном рынке и уже принесла в бюджет десятки миллиардов рублей. Ситуация с контролем производства и продажей табака сегодня находится не на должном уровне, а система ЕГАИС поможет четко определить количество производимых сигарет и выдавить нелегалов с рынка, — сказал «Известиям» Анатолий Голубев.

По его словам, отдельные табачные компании могут использовать отсутствие действенного контроля со стороны государства для работы «в ночную смену».