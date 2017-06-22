Падение ставок по банковским вкладам вынуждает население активнее смотреть на другие возможности приумножать свои сбережения. Привыкнув к ставкам по депозитам выше 10%, на 4% многие уже не согласны. «Известия» расспросили гендиректора «Газпромбанк – Управление Активами» Алексея Антонюка о том, куда вкладывать деньги в условиях самых низких за всю историю ставок в экономике.

— Одно из основных препятствий для развития российского финансового рынка — низкая вовлеченность в него населения. Как это изменить?

— Если оценить уровень проникновения финансовых продуктов в структуре сбережений физических лиц, то по сравнению с развитыми странами они практически отсутствуют. Надо двигаться к тому, чтобы с налоговой точки зрения уравнивать инвестиционные продукты и депозиты. Сейчас складывается ситуация, что по депозитам налоги до определенного уровня процентной ставки не платят, а по инвестиционным продуктам налоги платятся. Первая существенная подвижка: приняты поправки в Налоговый кодекс, по которым с 2018 года будет действовать льгота для облигаций, выпущенных после 2017 года на купонный доход. Очень хорошее движение, но хотелось бы видеть больше. Нужно, чтобы туда обязательно попадали паи инвестиционных фондов. Хорошее будущее у индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), где физические лица могут получать налоговый вычет. На мой взгляд, весь необходимый инструментарий для привлечений частных инвесторов на финансовый рынок есть. Нужна только популяризация среди населения. Поможет и снижение ставок по депозитам. В России у населения достаточно большие сбережения, поэтому приток денег населения на финансовый рынок будет.

— Как лучше информировать граждан?

— Это требует щепетильного подхода. Не совсем добросовестные участники рынка могут вводить клиента в заблуждение относительно реальных рисков инвестиционных продуктов. Условно говоря, предлагать бабушке, у которой отложены пенсионные деньги, купить высокорисковые финансовые инструменты: акции отраслевых фондов или другие продукты с сопоставимым риском. Естественно, что это не ее инвестиции. Базовое правило: чем моложе инвестор, тем больший риск он может брать, чем он старше, тем в его портфеле должно быть меньше риска. Люди сберегают с прицелом на пенсию. Чем ближе пенсия, тем больше должно быть инструментов, где доходность фиксированная, и меньше, где доходность волатильная.

— При этом могут возникать всякие МММ, которые будут утверждать, что тоже предлагают инвестиции.

— С пирамидами должны бороться регуляторы финансового рынка, что они и делают неплохо, судя по тому, что мы видим. ЦБ достаточно жестко за этим следит. Кроме того, у профучастников есть кодекс профессиональной этики. Инструментарий для борьбы с этим есть, но самое главное — популярно объяснять населению, что доходности 20–30% без риска не бывает. Если кто-то обещает доходность 20% в месяц или даже в год, велик шанс, что деньги не вернутся. Когда люди будут это понимать, это будет лучшая защита.

— Какие возможности для привлечения иностранных инвестиций сейчас есть у российских компаний и в каких секторах?

— Возможностей много. Для привлечения иностранных инвестиций нужно выстроить очень правильную и щепетильную стратегию по объяснению, что такое наш рынок, наши компании, в целом Россия и ее экономика. В реальности у нас достаточно много компаний, у которых финансовые показатели заслуживают кредитного рейтинга выше, чем у них есть. Из секторов — сельское хозяйство показывает сегодня хороший результат. Хорошие результаты у металлургов, нефти и газа. По отчетности компаний видно, что они зарабатывают. Нефтегазовые компании хорошо адаптировались к низким ценам на нефть. Если сравнивать параметры компаний во времена нефти по $100 и сейчас, я не вижу существенного ухудшения. Конечно, им помогла девальвация рубля, но в целом все компании сохраняют свою инвестиционную привлекательность. В чем-то они ее даже улучшили, особенно у экспортеров частично выросла операционная маржа.

Россия становится одним из крупнейших в мире экспортеров зерна. За последние годы страна практически на 100% стала себя обеспечивать мясом кур, практически решен вопрос со свининой, существенно выросла доля говядины российского производства на нашем рынке. Многие наши сельхозпроизводители уходят на внешние рынки, в фокусе, безусловно, Китай. У компаний, которые работают в этом секторе, стабильный рост показателей объема выручки, связанный с экспортом.

— Какой вы видите инвестиционную стратегию управляющей компании Газпромбанк в ближайшие годы?

— Мы базируем свою инвестиционную стратегию с фокусом на долговой рынок.

— На какие ближайшие тенденции делаете ставку?

— Мы видим, что реальные показатели инфляции снижаются, ЦБ удается достигать поставленных целей, его политика дает результаты. Мы ожидаем, что инфляция закрепится на уровне 4% или даже ниже. Положительные реальные процентные ставки достаточно существенные, ЦБ, судя по заявлениям, прогнозировал, что уровень реальных процентных ставок ориентирован на 3%. Исходя из этого, мы ожидаем, что долговой рынок вслед за понижением ключевой ставки продолжит рост. Я думаю, что доходность по ОФЗ имеет шансы снизиться на 100–150 базисных пунктов. При этом доходность по корпоративным бумагам снизится существеннее. Если мы посмотрим последние размещения корпоративных эмитентов, все они находятся в районе 8,5% с отклонениями в большую или меньшую сторону.

— Какие барьеры для притока иностранных инвестиций есть сейчас?

— Традиционные. Какое-то влияние оказывает некоторая международная напряженность. В целом экономика и действия финансовых властей благоприятны для иностранных инвесторов. От иностранных инвесторов о денежно-кредитной политике ЦБ я слышал только хвалебные отзывы. Я считаю, если произойдет улучшение международной повестки, если будет продолжаться такая же денежно-кредитная политика, то будет хороший приток иностранных инвестиций. Российская экономика — одна из немногих экономик в мире, которая оставляет возможность заработать хорошую маржу в реальном секторе для международных инвесторов с ее достаточно высокими процентными ставками.

— В начале мая стало известно, что приток средств на рынок коллективных инвестиций был максимальным за 10 лет. С чем вы это связываете?

— С двумя вещами: снизившиеся ставки по депозитам начали толкать инвестиции на рынок, многие банки предлагают комбинированные продукты, которые связаны и с депозитами, и с коллективными инвестициями, что дополнительно стимулирует приток. Я думаю, тенденция будет продолжаться. Если не будет никаких внешних шоков, объем притока будет расти.

— Сейчас сложилась некоторая неопределенность на фондовых рынках, хотя они растут много лет и в США сейчас индексы на максимальных уровнях. Может быть, это уже «пузыри»?

— Примерно с 2011 года я регулярно слышу от самых разных людей, что на том или ином рынке, включая американский, сложился «пузырь». Если американская экономика будет показывать те темпы роста, которые она демонстрирует, а политика Федрезерва будет разумной и взвешенной, то поводов для значительной коррекции, тем более обвала, у рынка нет. «Пузырь» — это прежде всего неоправданная оценка рынка. Я этого не вижу. Всё может быть, но для этого должно произойти что-то такое, что заставит сильно переоценить этот рынок. Таких факторов пока не вижу.