В Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) открылась выставка молодых художников «Возвращайся домой». Творчество нового поколения реалистов, выросшего за последние 20–30 лет, обращено к теме жизни в современном мегаполисе и впервые представлено в пространстве классического музея. Причем не только живописью, но и скульптурой, граффити, инсталляцией и фотографией.

Рассказывая о концепции выставки, куратор Елена Коваленко отметила, что ИРРИ важно было исследовать процесс трансформации реализма. «Возвращайся домой» — это еще и возвращение художников к реалистической живописи.

Фото: PR-агентство “Бедуш & Маренникова”

— Реализм на долгое время был забыт, а молодые художники пытались уйти от этого направления, потому как оно считалось советским, вымершим. Сегодня появилось новое поколение художников, которые работают именно в жанре реалистической живописи, но, безусловно, делают ее совершенно не такой, как 30 лет назад, — рассказала «Известиям» куратор Елена Коваленко.

Экспозиция включает работы Павла Отдельнова, Андрея Сарабьянова, Ивана Лунгина, Евгении Буравлёвой, Егора Плотникова, Юлии Малининой и других. Каждому из этой плеяды еще не исполнилось 40 лет. После окончания выставки несколько произведений будут включены в постоянную экспозицию, демонстрируя связь между искусством XX века и работами, исполненными в XXI.

Фото: PR-агентство “Бедуш & Маренникова”

Работы , как и архитектурное решение экспозиции, вдохновлены мотивами окружающей среды, а если точнее, городом: дома, дороги, промзоны, внутреннее пространство квартир... Архитекторы Игорь Чиркин и Павел Пришин разработали интересную концепцию, собрав выставочные стенды в подобие городского ландшафта. Когда осваиваешь конструкции разной высоты и конфигурации, создается ощущение, что блуждаешь в лабиринтах мегаполиса.

Нет у выставки и строгого деления на разделы . Обыгрывая пространство, кураторы руководствовались современным новостным контентом.

— Вы открываете ленту Facebook и быстро просматриваете, что случилось у друзей за день. То же самое на нашей выставке — много разделов, и они все существуют в одном комплексе, — пояснила Елена Коваленко.

Фото: PR-агентство “Бедуш & Маренникова”

Один из разделов — «Побег» — включает в себя и живопись, и скульптуру, наиболее интересной из которых является работа Веры Баркаловой и Екатерины Коваленко «Падающая». Скульптура девушки, выполненная из пенопласта, — часть исследования образа человека нового поколения.

Любопытна фотография Ивана Лунгина из большого цикла Exodus, где запечатлена пирамида Голода, построенная на Новорижском шоссе и разрушенная ураганом, который бушевал в Москве буквально неделю назад. Автор сделал этот снимок на камеру мобильного телефона, пока стоял в бесконечных столичных пробках.

Раздел «Внутренний свет» повествует об организации пространства в помещении. Его открывает работа Александра Дашевского «Ящики». Обыденная деталь, которая встречает человека в подъезде, демонстрирует, что реалистическая живопись вышла и в 3D. При этом почтовые емкости выполнены в классической технике — холст и масло.