Крупнейшие российские банки не планируют отказываться от броневиков и охраны при перевозке и инкассации наличных денег даже при использовании контейнеров со спецкраской, которая будет фактически уничтожать банкноты при нападении злоумышленников. Об этом «Известиям» сообщили в кредитных организациях из топ-30 по активам, в том числе в Альфа-банке, СМП Банке, Московском кредитном банке и принадлежащей ему НКО «Инкахран» (один из лидеров на рынке перевозки наличности). Несмотря на то что Центробанк разрешил заменить броневиками спецкраской, в банках считают, что бронемашины и охрана позволяют максимально защитить инкассаторов.

В конце мая ЦБ опубликовал проект положения, который разрешает банкам вместо бронемашин использовать контейнеры со спецкраской, портящей все купюры в случае нападения на экипаж и несанкционированного вскрытия. В этом случае могут не применяться требования, «установленные к оборудованию автотранспорта, наличию у инкассаторских работников служебного оружия или сопровождению инкассаторских, кассовых работников работниками органов внутренних дел, частной охранной организации, имеющих служебное оружие», следует из документа. Логика регулятора сводится к тому, что инкассаторам легче отдать контейнер с деньгами злоумышленнику, чем оказывать сопротивление: деньги всё равно окрасятся спецкраской и их нельзя будет использовать, ущерб банку возместит ЦБ, а перевозчики наличности останутся живы.

Стоимость броневиков сейчас порядка 3 млн рублей, а их экипаж состоит минимум из трех человек: водителя, охранника, инкассатора. Тем не менее в крупнейших банках не намерены отказываться от этой меры предосторожности при перевозке наличных денег: в ближайшее время организации собираются использовать все способы защиты — и броневики, и спецкраску.

— Инкассация — затратный для банка процесс, однако мы не планируем отказываться от бронированных автомобилей и охраны, — заявила «Известиям» вице-президент, директор департамента сопровождения клиентских операций СМП Банка Татьяна Шаталова. — Они позволяют обеспечить сохранность средств и защитить инкассаторов в экстренных случаях, и мы считаем эти расходы полностью оправданными.

В Московском кредитном банке и подконтрольной ему НКО «Инкахран» сообщили «Известиям», что внедрение красящих контейнеров — это шаг к повышению безопасности перевозок, однако, в связи с тем что их массовое производство и внедрение на российском рынке пока не началось, цены находятся на достаточно высоком уровне. Минимальная стоимость контейнера со спецкраской составляет 6 тыс. швейцарских франков, то есть 354 094 рублей по курсу ЦБ на 9 июня.

— При этом количество ложных срабатываний велико, когда контейнер открывают сами инкассаторы, — рассказал предправления НКО «Инкахран» Максим Краюшкин. — Мы рассчитываем, что в ближайшее время производители оборудования смогут предложить рынку оптимальные по стоимости и надежности технические решения, которые будут внедрены нами не только экспериментально, но и в массовом порядке.

По словам директора налично-денежного обращения Альфа-банка Надежды Малюх, банки будут использовать гибридные варианты в инкассации — и бронемашины, и спецкраску. Надежда Малюх сообщила, что сейчас Альфа-банк изучает возможности применения спецконтейнеров с краской при перевозке наличности. Одним из первых, кто стал применять краску при перевозке денег, был Сбербанк, сейчас госбанк использует и спецкраску, и броневики. Представители госбанка не ответили на запрос.

По данным правоохранительных органов, за последние два года на сотрудников инкассаторских служб были совершены десятки тысяч нападений. Так, по данным «Медиалогии», в 2016 году в СМИ зафиксировано 12811 сообщений о нападении на инкассаторов. Одним из последних громких случаев стало нападение на броневик Альфа-банка в сентябре 2016 года. Когда автомобиль с инкассаторами банка проезжал на Тушинской улице, один из нападавших, который стоял на тротуаре, бросил под колеса броневика бутылку с зажигательной смесью. Автомобиль загорелся. Грабители достали из автомобиля пять сумок с деньгами, в то время как их сообщник угрожал инкассаторам пистолетом и стрелял по ним. Сообщалось, что грабители, скорее всего, действовали по наводке и располагали данными о маршруте инкассаторского спецавтомобиля. Перевозчики наличности остались живы, преступников задержали.