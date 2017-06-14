Петербургский БК «Зенит» не смог выполнить задачу на сезон-2016/17. В драматичной борьбе команда уступила в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ «Химкам» и не смогла завоевать путевку в Евролигу. После поражения появилась информация о грядущей отставке главного тренера сине-бело-голубых Василия Карасева. Однако, как выяснили «Известия», 46-летний специалист получит еще один шанс вывести команду в самый престижный клубный турнир Европы.

Эту информацию подтвердила «Известиям» генеральный директор команды Ольга Антонова.

— «Зенит» не будет искать нового главного тренера, — рассказала Ольга Антонова. — Мы доверяем Василию Карасеву. Под его руководством команда заметно прогрессирует, поэтому было принято решение, что именно Карасев займется строительством новой команды.

В сезоне-2017/18 состав «Зенита» претерпит серьезные изменения. Клуб уже расстался с капитаном команды латышом Янисом Тиммой (перешел в «Басконию») и американскими форвардами Тревором Мбакве и Аароном Уайтом (перешел в «Жальгирис»). Близок к уходу и лидер команды Стефан Маркович — разыгрывающий сборной Сербии, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА. Непонятной остается судьба и двух американских снайперов клуба — Демонте Харпера и Райана Тулсона. Контракт Харпера закончился по окончании сезона, а в случае с Тулсоном у клуба есть опция на продление договора еще на один год. Реализует ее «Зенит» или нет, пока остается загадкой. Схожая ситуация и с основным центровым сине-бело-голубых — канадцем Кайлом Лэндри.

Из ключевых игроков в команде точно остается Сергей Карасев (сын Василия Карасева). Экс-форвард «Бруклин Нетс» уже заявил, что намерен отработать контракт до конца и помочь отцу вывести клуб в Евролигу.

Стоит отметить, что «Зенит» провел всего третий сезон в своей короткой истории. В этом году перед клубом из Санкт-Петербурга стояла конкретная задача: пробиться в Евролигу. В прошлом сезоне баскетболисты «Зенита» были всего в одной победе от осуществления своей мечты, но проиграли УНИКСу в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Работа Василия Карасева тогда была признана удачной — специалист даже удостоился награды «Тренер года», вручаемой по итогам «регулярки» лиги ВТБ. Тогда «Зенит» занял третье место, победив в 23 матчах из 30.

В нынешнем сезоне подопечные Василия Карасева заняли второе место в регулярном сезоне, получив преимущество домашней площадки в играх плей-офф. Однако реализовать его команда не смогла: «Зенит» выиграл два стартовых матча у «Химок», но затем потерпел три поражения подряд и выбыл из турнира.

Своим мнением о работе Карасева с «Известиями» поделился тренер сборной России Борис Соколовский.

— Мне очень нравится работа Карасева в «Зените», — рассказал он. — Тренер не боится экспериментировать, пропагандирует быстрый, атакующий баскетбол и делает ставку на российских игроков. С каждым годом «Зенит» становится всё сильнее и сильнее. То, что клуб из Петербурга не смог выйти в финал Лиги ВТБ — лишь стечение обстоятельств. Они заслуживали этого не меньше, чем «Химки», но в решающий момент сказался опыт Душко Ивановича — тренера, которого я тоже очень уважаю. В «Зените» сделали правильный выбор, что не стали рубить с плеча и сохранили Карасева. Он — один из лучших тренеров нашей страны.

Справка «Известий»

До прихода в «Зенит» Василий Карасев работал главным тренером сборной России и подмосковного «Триумфа». В качестве игрока Карасев-старший становился семикратным чемпионом России, а также — чемпионом Турции и Германии. В составе сборной России защитник стал двукратным вице-чемпионом мира (1994, 1998) и вице-чемпионом Европы (1993).

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