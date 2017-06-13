По данным опроса исследовательского центра компании Superjob, запрет на указание пола и возраста кандидатов в вакансиях, введенный четыре года назад, мешает почти 40% соискателей в поиске работы. Изменения, внесенные в главу 13 КоАП РФ, не только не снизили дискриминацию при приеме на работу, но и усугубили ее. В нацсовете по профессиональным квалификациям при президенте «Известиям» сообщили, что недобросовестные работодатели приглашают на собеседование заведомо не подходящих соискателей, но в итоге отказывают им в приеме на работу.

Жалоб на дискриминацию в последние годы стало больше, и сталкиваются с ней представители обоих полов. Мужчин не берут на должности секретарей, кадровиков и официантов, а женщин по-прежнему не хотят принимать на руководящие позиции. Как рассказала «Известиям» зампредседателя совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом нацсовета по профессиональным квалификациям при президенте РФ Валентина Митрофанова, граждане всё чаще стали обращаться в суд после необоснованного отказа в трудоустройстве.

— Соискатели недовольны — «холостых» собеседований стало после введенного ограничения намного больше. То есть работодатель не указывает в объявлении о вакансии пол и возраст желаемого кандидата, но по факту при приеме на работу эти данные имеют ключевое значение. Соискатель проходит собеседование, на котором он обречен на отказ, так как у потенциального работодателя свое видение пола, возраста и прописки идеального кандидата, — сообщила Валентина Митрофанова.

Поэтому, считает эксперт, ситуация на рынке труда складывается двояко.

— С одной стороны, государство обеспечило равное право на труд всем гражданам без какой-либо дискриминации, установив запрет на указание дискриминационных характеристик в описании вакансии. С другой, фактическая дискриминация никуда не делась. Всё равно решение о пригодности кандидата будет принимать работодатель, и только он знает, чем руководствуется, — отметила специалист.

То, что запрет на явную дискриминацию по полу и возрасту привел к росту числа пустых собеседований, подтверждается и опросом исследовательского центра компании Superjob. Соискателей, считающих, что отсутствие у работодателя возможности указывать в вакансии свои предпочтения относительно пола будущего сотрудника, мешает им в поиске работы, в полтора раза больше, чем тех, кто уверен, что подобная мера им во благо: 37% и 24% соответственно. Женщины чуть чаще мужчин считают, что это поможет им искать работу (27% и 21%).

Отсутствие возможности указывать в вакансии возраст соискателя вредит поиску работы, по мнению 38% опрошенных. 27% респондентов, напротив, уверены, что им подобная мера помогает в трудоустройстве. Чаще всего подобные нововведения критиковали россияне старше 45 лет (53% участников опроса).

Большое количество опрошенных (39% относительно пола и 35% относительно возраста) затруднилось с ответом. Респонденты пояснили, что нововведения вызывают у них двойственные чувства: с одной стороны, они против дискриминации на рынке труда, но с другой, им совершенно не хочется посещать бессмысленные собеседования.

— У работодателя свое видение идеального кандидата не только по полу и возрасту, но и по образованию в определенном вузе, пожелания к психотипу сотрудника. Об этом тоже не пишется при размещении вакансии. Рекомендую соискателям знать свои права и требовать письменного отказа в приеме на работу, — советует Митрофанова.

Член комиссии по труду и занятости общественного совета при Минтруде РФ, директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова считает, что проблема «холостых» собеседований несопоставима с прямой дискриминацией, которая наблюдалась до принятия поправок в Административный кодекс РФ, запрещающих указание пола и возраста в объявлениях о работе.

— Это временные проблемы. Поправки были приняты абсолютно верно, — отметила специалист.

По ее мнению, бороться с существующей сейчас дискриминацией нужно не единичными обращениями в суд из-за пустых собеседований или необоснованных отказов, а анализом больших данных по каждой компании, как это делается во всем мире.