На протяжении многих веков люди спорили о том, можно ли полностью победить преступность. Если говорить совсем просто, то все позиции по этому вопросу сводятся к двум полярным точкам зрения. Одни, подобно великому английскому мыслителю Томасу Гоббсу, убеждены, что человек человеку волк. И если не будет государства и его карающих органов, начнется «война всех против всех» и люди попросту перегрызут друг другу глотки. Отсюда логически вытекает, что победить преступность невозможно в принципе, ее можно только сдерживать под страхом примерного наказания. Такая точка зрения исключительно популярна в современной России.

Как только общество потрясает очередной кровавый эпизод, когда какой-нибудь буйно помешанный зверски расправляется с ни в чем не повинными людьми, неизбежно раздаются голоса в пользу восстановления смертной казни. Хотя давно известно, что даже самые жестокие казни не останавливают потенциальных преступников и важна не жестокость наказания, а его неотвратимость.

Другие, подобно великому французскому мыслителю Жан-Жаку Руссо, полагают, что «человек по природе добр». И если установить справедливое общественное устройство, ни у кого не возникнет желания совершать преступления. Разве что у каких-нибудь крайне малочисленных выродков, с которыми общество без труда справится.

Спору этому нет конца, а между тем ликвидировать преступность полностью и окончательно станет возможно в самом недалеком будущем. Для этого потребуется всего-навсего вживить в каждого человека миниатюрный чип, который будет не только непрерывно фиксировать все его действия днем и ночью, но и считывать его мысли и намерения и, разумеется, передавать эту информацию в некий единый центр по борьбе с преступностью. Вот думает, например, чиновник: а не потребовать ли мне откат за размещение выгодного контракта? А к нему уже являются люди в штатском и берут его, что называется, под белы рученьки. Как вам такая перспектива?

В гениальной антиутопии Оруэлла «1984» полиция мыслей еще не решила вопрос о том, как отследить действия человека ночью или в каких-то малодоступных местах, куда невозможно поставить телеэкран. Она не всегда могла прочитать мысли и намерения человека. Современные технологии этот вопрос решают.

Возможно, кому-то такая перспектива не совсем понравится. «Но отчего же?» — возразят ее сторонники. Если ваши намерения чисты, если вы не замышляете ничего противозаконного, вам опасаться нечего, за вами не придут.

И всё же, согласитесь, что-то внутри нас протестует против подобной практики. Иными словами, мы не готовы во имя тотальной безопасности оказаться под тотальным контролем. Тем более ст. 23 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения».

Конституция — это, конечно, свято, но жизнь диктует свои законы. И вот уже ретивые предприниматели повсеместно устанавливают телекамеры в своих офисах. А как же? А вдруг сотрудники начнут бездельничать, разгадывать кроссворды в рабочее время или — упаси боже! — смотреть порнографию, или флиртовать с лицами противоположного, или — о, ужас! — своего пола?

А творческая мысль «современной полиции мыслей» на этом не останавливается. Во время проведения ЕГЭ телекамеры также обязательны. С их помощью Большой Брат в лице надзирающего за ходом экзамена в любой момент может отследить, не использует ли выпускник старомодную шпаргалку или какой-нибудь новейший гаджет.

Здесь, правда, неизвестно, кто кого переиграет. Скажем, в очки ученика можно вмонтировать устройство, которое будет автоматически считывать задание по ЕГЭ, передавать его на компьютер и получать от него правильные ответы, которые будут видны только носителю очков и никому больше. Отчего нет? Вполне технически осуществимо. И тогда вся энергия учеников уйдет не на изучение предмета (уже сегодня это мало кого интересует) и даже не на зубрежку, а на приобретение всё более хитроумных гаджетов, позволяющих обмануть Большого Брата. Можно не сомневаться, что индустрия производства этих гаджетов будет расти как на дрожжах. А это новые рабочие места, причем высокотехнологичные, и мощнейший стимул для новейших научных разработок.

Вопрос только в одном: к чему мы придем таким образом? К обществу, где обман станет нормой жизни, где каждый будет стремиться к успеху любой ценой, где всякие нормальные человеческие чувства исчезнут, где человек с детства будет находиться в постоянном стрессе. Хотим ли мы этого? Кто-нибудь возразит: а разве мы уже не живем именно в таком обществе? На мой взгляд, пока еще нет. Но кому-то очень не терпится устремиться туда на всех парах.

Конечно, было бы глупо отказываться от современных технологических достижений, в том числе в борьбе с различными правонарушениями. Видеокамеры на улицах, призванные отловить нарушителей ПДД или быстро вычислить лиц, совершивших преступления, — это повсеместная мировая практика. Наверное, они необходимы и на каких-то режимных объектах, где идет работа с совершенно секретными документами и технологиями, утечка которых нанесет непоправимый ущерб государственной безопасности. Уместны они и в местах лишения свободы, где права их обитателей ограничены в соответствии с решением суда. Однако бездумное расширение этой практики и ее распространение на те сферы жизни, где взаимодействие между людьми должно строиться на доверии и благожелательном взаимном отношении, на мой взгляд, чревато очень опасными последствиями.

В целом мы должны стремиться отыскать оптимальное соотношение между свободой и безопасностью. Оно не может быть найдено раз и навсегда, поскольку технологическая революция разворачивается сегодня с беспрецедентной быстротой. Но стремиться к этому необходимо. Иначе мы сами не заметим, как окажемся рабами Большого Брата.

Автор — адвокат, профессор, доктор юридических наук, член Общественной палаты РФ

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