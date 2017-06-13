В Государственном Кремлевском дворце 13 июня пройдет музыкально-поэтический вечер «Если будет Россия, значит, буду и я», посвященный 85-летию Евгения Евтушенко. Это третье и заключительное мероприятие фестиваля «Мой Евтушенко», который задумал сам Евгений Александрович к своему юбилею, но, увы, не успел принять в нем участие.

Название «Мой Евтушенко» фестиваль получил после кончины поэта. Тогда же в Интернете был запущен конкурс для чтецов. Каждый, кто любит поэзию Евгения Александровича, мог записать свое исполнение его стихов и выложить ролик в соцсети с соответствующим хэштегом. На призыв откликнулись тысячи поклонников — народные артисты, звезды шоу-бизнеса, рабочие, студенты, политики, военнослужащие, дети... Из лучших интерпретаций организаторы фестиваля сделали видео, которое покажут 13 июня в Кремле.

— Мы обсуждали программу мероприятия с Евгением Александровичем по телефону, последний разговор с ним состоялся 29 марта, — рассказал «Известиям» генеральный продюсер фестиваля Сергей Винников. — Он умолял меня не бросать эту затею и провести всё так, как и планировали. А 1 апреля, когда Евтушенко не стало, его супруга Маша сказала, что он ушел с мыслью о фестивале.

Но главное в программе вечера — спектакль, в котором будет представлена жизнь поэта от детства до старости. В основу сюжета легло стихотворение «Метаморфозы», об этапах биографии Евтушенко расскажут именитые актеры.

— За детство отвечает Сергей Безруков, за юность — Дмитрий Певцов, за зрелость — Вениамин Смехов и за старость — Василий Лановой, — раскрыл секреты постановки продюсер. — Они прочтут стихи, а кто-то даже споет. На стихи Евтушенко написано много песен. Лучшие из них в этот вечер исполнят Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Градский, Надежда Бабкина, Дмитрий Харатьян, Игорь Николаев, Валерия, Интарс Бусулис, Сергей Шакуров, «Хор Турецкого», Сергей и Татьяна Никитины и другие артисты. Мы приглашали и Аллу Пугачеву, но она не сможет быть. Хотя Евгений Александрович очень хотел видеть ее на концерте и даже собирался писать стихи для новой песни примадонны.

Необычно в день памяти поэта будет выглядеть сцена Кремлевского дворца. По замыслу Сергея Винникова и художника Михаила Черных, основой декорации станет огромная книга, через страницы которой зрители попадут во вселенную Евтушенко и увидят воспетые им бескрайние просторы России. Кроме того, с помощью 3D-декораций будет воссоздан кабинет поэта, зрители увидят фото из его семейного архива, а в конце вечера услышат и его голос. Вечер завершится видеозаписью авторского исполнения стихотворения «Идут белые снеги».

— Мы воплотили в реальность то, что было задумано самим Евгением Александровичем, поэтому указываем его в программе как автора сценария. Он делал эту программу от сердца, — подытожил Сергей Винник