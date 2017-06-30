В нынешнее межсезонье в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) не утихают скандалы вокруг московского «Динамо». Автономная некоммерческая организация (АНО) «Динамо», выступавшая все предыдущие сезоны в лиге, имеет многомиллионные задолженности, в том числе по зарплатам перед хоккеистами, а Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» зарегистрировало новый хоккейный клуб бело-голубых. Юридическое лицо с аналогичным названием имеет другую форму собственности — общество с ограниченной ответственностью (ООО). От его имени ВФСО подало документы в КХЛ на выступление в следующем регулярном чемпионате.

О своем видении ситуации с хоккейным клубом и о задачах вернувшегося в премьер-лигу футбольного «Динамо» в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал председатель ВФСО Владимир Стржалковский, возглавивший организацию в сентябре 2016 года.

— АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» уже несколько месяцев находится в тяжелом финансовом положении, а ВФСО создало новое юридическое лицо и подало за него документы в КХЛ. Такого решения можно было избежать?

— Проблемы хоккейного «Динамо» достаточно серьезные и важные. Центральный совет ВФСО «Динамо» является учредителем ОХК, но сама форма собственности АНО не позволяет управлять клубом, организовывать проверки и контролировать деятельность этой организации. АНО сама себя контролирует. Я не ищу никаких рычагов влияния. Просто считаю эту форму собственности неправильной. В 2015 году на президиуме ВФСО «Динамо» единогласно было принято решение о реорганизации ее в акционерное общество (АО). Но реализовано это не было. Юридически общество «Динамо» не могло войти в управление АНО без согласия руководителей этого хоккейного клуба. Фактически им управляет единолично его гендиректор Андрей Сафронов. И в результате неэффективного и непрозрачного управления клуб оказался в своем нынешнем катастрофическом финансовом положении.

— Правда, что ВФСО «Динамо» на определенном этапе приняло жесткое решение не выделять средств АНО «ОХК «Динамо», пока им руководит Андрей Сафронов?

— С юридической точки зрения мне всё равно, будет ли руководить клубом Сафронов или кто-то еще. Я за прозрачность, за то, чтобы было понятно, куда расходуются средства, насколько обоснованно и эффективно это происходит. В футбольном клубе «Динамо», являющемся акционерным обществом, мы управляем ситуацией. Там всё проще: есть нормальный совет директоров. Мы оптимизировали расходы и добились достаточно неплохих результатов.

— Какие задачи стоят перед футбольным клубом?

— Сейчас укрепляется команда. Конечно, это не команда чемпионских амбиций с точки зрения зарплат игроков. Но понятно, на что клуб сегодня может рассчитывать в плане трансферной политики. Когда существует понимание, на что жить и как зарабатывать средства, работа ведется правильно. Когда нет такого понимания, но есть крики: «Дайте денег, иначе всё будет плохо!», то возникает вопрос, кому будет хорошо, если эти деньги выделят конкретно тем, кто кричит. Например, в случае с хоккейным клубом заявленный на ближайший год объем средств достаточно большой. Он не может обеспечиться одними деньгами ВТБ. Но почему-то другие спонсоры не идут помогать ОХК. Руководителям клуба надо задуматься о причинах такой проблемы. С футбольным «Динамо» всё гораздо прозрачнее и последовательнее.

— Осенью прошлого года ваш заместитель в ВФСО и генеральный директор футбольного «Динамо» Евгений Муравьев оценивал общую сумму долга клуба в 13 млрд рублей. С тех пор она изменилась?

— С того момента мы реализовали принадлежавшие ФК активы на сумму 6,5 млрд рублей. Поэтому к весне названный тогда долг сократился вдвое. Кроме того, с прошлой осени изменился курс рубля к основным мировым валютам, что сыграло в пользу «Динамо», потому что названная осенью Муравьевым цифра считалась исходя из тогдашнего соотношения. Для экспортеров укрепление национальной валюты невыгодно, а для тех, кто имеет долги и обязательства в иностранной валюте, это выгодно. Ввиду укрепления рубля наше финансовое положение улучшилось. Не скажу, насколько снизилась задолженность, но сократилась она существенно. А 14 июня президиум общества «Динамо» одобрил трехсторонний Меморандум о намерениях между ОГО ВФСО «Динамо», АО «Футбольный клуб «Динамо» и компанией Eflen Constructions, Ltd, структурой Бориса Ротенберга (экс-президента ФК «Динамо». — «Известия»), в соответствии с которым предусматривается погашение задолженности футбольного клуба перед Eflen Constructions путем передачи ВФСО «Динамо» 17,3 % участия в уставном капитале ЗАО «Управляющая компания «Динамо». Благодаря этой сделке удалось ликвидировать долговую нагрузку футбольного клуба. Исходя из этого, могу сообщить, что на сегодняшний день у футбольного «Динамо» нет долгов.

— Проблемы решены только с задолженностями прошлых лет?

— Нет. Вся затратная часть, которая была предусмотрена с момента моего прихода на пост председателя ВФСО и назначения Муравьева генеральным директором ФК «Динамо», полностью обеспечивается, и дефицита бюджета у нас нет. Поэтому текущей задолженности нет.

— Во сколько сейчас можете оценить имеющееся у общества «Динамо» имущество? Насколько оно сократилось за последние годы?

— Не могу сравнивать с тем, что было до меня. Но сейчас ведутся следственные действия по инфраструктуре общества на Водном стадионе. У Следственного комитета РФ также есть ряд вопросов по сделкам прежнего руководства футбольного клуба. Так что можно сказать, что наследство досталось тяжелое.

— По Водному стадиону речь идет о всей территории, принадлежащей «Динамо»?

— Да, это 30 с лишним га земли. Там, помимо самого стадиона «Динамо» для водных видов спорта, в свое время были также построены гостиница «Хилтон», здание «Лаборатории Касперского». Также на этой территории находятся причалы на канале имени Москвы и несколько ресторанов. По реализации средств, вырученных за сдачу земли в аренду под эти здания, есть вопросы. Я уже не говорю про то, что они есть и по имуществу «Динамо» в других городах, и по работе региональных организаций общества. За один день все эти проблемы не решаются.

— Вы сказали о следственных действиях в отношении футбольного клуба. Среди их фигурантов значится предыдущий гендиректор организации Сергей Сысоев, бывший первый заместитель председателя ВФСО?

— Нет-нет. Там возбуждены дела против неопределенного круга лиц, но Сысоева среди них нет. Что это за лица, сказать не могу, поскольку не комментирую следственные действия. Тем более не знаю, кто там проходит по этому делу. Но точно знаю, что не Сысоев.

— Ни по футбольному клубу, ни по возглавляемому им ранее ватерпольному?

— По ватерпольному «Динамо» вообще ни одного уголовного дела нет. Там на начало сентября 2016 года были достаточно большие долги. Более того, всё было на грани забастовок, невыхода игроков на матчи. Сейчас эти проблемы разрешаются. Ситуация полностью стабильная, зарплаты выплачиваются, причем на достойном уровне. Команда воспряла и готова в будущем бороться за первое место. Руководство ВФСО сумело найти им спонсора.

— Какой бюджет будет у футбольного «Динамо» в ближайшем сезоне в РФПЛ?

— Меньше, чем в прошлом сезоне в ФНЛ, но не намного. При этом в первом дивизионе бюджет был на уровне первой пятерки команд премьер-лиги. Не буду называть причины этого, но, когда «Динамо» вылетело из РФПЛ, их расходная часть была не ниже второго места в лиге. И часть этих обязательств перетекла в ФНЛ. Потом нами было проведено сокращение задолженностей на 60 с лишним процентов, что не помешало вернуться в элиту.

— В вашу бытность гендиректором «Норильского никеля» компания владела футбольным клубом «Москва». Ряд бывших руководителей клуба называли вас инициатором решения о его ликвидации в начале 2010 года. Этого можно было избежать?

— Спасать клуб не надо было. Где находятся активы «Норильского никеля»? Красноярский край, Мурманская область, Финляндия, ЮАР, Австралия. И в то время — в США, где мы позже продали активы. В Москве только головной офис. В 2008 году, когда экономика в стране падала, «Норникель» содержал ФК «Москва», баскетбольный и хоккейный ЦСКА. Не говоря уже про мини-футбольный клуб «Норильский никель». Колоссальный бюджет был заложен на профессиональный спорт! Это встречало непонимание рабочих коллективов, почему за их счет содержится ФК «Москва». А фактически это было именно за счет них, потому что средства, выделяемые клубу, можно было реализовать на социальные блага рабочих предприятий компании. Какое отношение ФК «Москва» имел к перечисленным регионам? Никакого!

Этот клуб брался предыдущим руководителем «Норильского никеля» Михаилом Прохоровым вместе со стадионом «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова с 17 га земли вокруг него. В течение года стадион и земля из владения «Норникеля» исчезли. Ушли бесплатно. А у компании остался ФК «Москва», который должен был платить стадиону за аренду. Самое вкусное ушло из «Норникеля», а самое тяжелое осталось. Одно дело — баскетбольный ЦСКА, бессменный чемпион России, регулярно играет в «Финале четырех» Евролиги и иногда выигрывает. Здесь вопросов нет. И другое дело — ФК «Москва», середнячок РФПЛ, содержащийся компанией, не имеющей никакого отношения к столице.

— В 2009 году, в свой последний сезон в РФПЛ, «Москва» до последних туров боролась за попадание в Лигу чемпионов, вызывала симпатии у футбольной общественности, поэтому ее закрытие вызвало широкий резонанс. Не проще было пойти на такие жесткие меры после неудачного сезона-2008, когда у «Норникеля» уже имелись сложности в связи с кризисом?

— В 2008 году я только начал работать в компании. И пытался решить вопрос с клубом менее болезненным способом. Я позвонил тогдашнему мэру Москвы Юрию Лужкову и сказал, что времена в экономике тяжелые и «Норникель» не имеет возможности нести финансовую нагрузку (а бюджет на содержание ФК «Москва» компанией выделялся очень серьезный). Юрий Михайлович спросил, что я предлагаю. Я ответил, что в Москве есть немало структур, способных поучаствовать в содержании клуба. И предложил пересмотреть структуру собственности «Москвы» в сторону сокращения финансирования со стороны «Норникеля» и увеличения со стороны организаций, непосредственно связанных с правительством города Москвы. Лужков мне отказал. После этого у меня не было другого выхода, как совместно с остальным руководством «Норникеля» закрыть клуб. Причина одна — у компании «вытащили» инфраструктуру вокруг стадиона, за счет реализации которой можно было содержать «Москву».

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