В столичном ГЦКЗ «Россия» 1 июля состоится боксерский вечер, главным событием которого станет противостояние российского тяжеловеса Александра Поветкина и украинца Андрея Руденко. Для «Русского Витязя» этот бой станет первым после дисквалификации за употребление запрещенных препаратов. Последние восемь месяцев российский боксер не выходил на большой ринг, поддерживая форму в тренировочных залах. Его соперник — украинский тяжеловес Руденко — подошел к очному противостоянию с солидной серией из более 10 побед подряд.

Эксперты уверены, что фаворитом в предстоящем поединке является Александр Поветкин, а уровень подготовки «Русского Витязя», несмотря на длительный простой, значительно выше, чем у его оппонента.

— Бой с Руденко поможет Александру достойно вернуться в профессиональный бокс и войти в хороший ритм, — заявил «Известиям» прославленный российский боксер Руслан Проводников. — Не думаю, что вынужденный простой без выступлений на большом ринге сказался на уровне мастерства Поветкина. Многие боксеры пропускают еще больше и одерживают уверенные победы после возвращения. Бой с Руденко должен получиться очень интересным и ярким. Украинец, конечно, способен навязать борьбу нашему тяжеловесу — он мощный атлетичный спортсмен с хорошим ударом и в состоянии доставить Саше проблемы. Руденко не стоит недооценивать, но Александр должен выйти из этой схватки победителем.

Такого же мнения придерживается и экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

— Руденко — опасный и сильный боксер, — признался «Известиям» Григорий Дрозд. – Я видел пару его боев, он производит достойное впечатление. В его карьере всего два поражения, и оба от лидеров боксерского мира — не стыдно проиграть таким мастерам, как Хьюи Фьюри и Лукас Браун. Поветкину стоит обратить внимание на активную работу Руденко по корпусу — это один из немногих боксеров, умеющих и любящих бить по телу. Но, при всем уважении к нему, Александр — боец совершенно другого уровня. Он должен победить Руденко. Без доли сомнений отдаю в этом поединке предпочтение Александру. Уверен, он одержит яркую победу.

Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк не сомневается в досрочной победе «Русского Витязя» — по его мнению, длительная дисквалификация даст нашему спортсмену дополнительную мотивацию для того, чтобы триумфально вернуться в большой спорт.

— Саша сильнее Андрея и выше классом, — заявил «Известиям» Лебзяк. — Жду от него достойного бокса и яркой победы. Уверен, что именно такой бокс он и продемонстрирует, так как явно соскучился по выступлениям на профессиональном ринге. После дисквалификации Поветкин вернется еще более сильным и по-спортивному злым.

Напомним, 21 мая 2016 года Александр Поветкин планировал провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе. За девять дней до поединка стало известно, что проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний. Неделю спустя глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что новые официальные допинг-тесты Поветкина оказались «чистыми».

В августе 2016 года WBC заявил, что в случае положительного допинг-теста в течение года россиянин будет отстранен от соревнований и лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира. В декабре поединок Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC также был отменен из-за положительного допинг-теста российского боксера на остарин.

27 июня стало известно, что боксерские организации WBA и WBO полностью оправдали Александра Поветкина.

Справка «Известий»

Александр Поветкин является олимпийским чемпионом по боксу 2004 года. Российский тяжеловес провел 31 бой, в 30 из которых одержал победу и лишь однажды потерпел поражение — от украинского боксера Владимира Кличко. 22 из 30 победных боев Александр Поветкин завершил нокаутом. На счету нашего тяжеловеса — победы над такими именитыми боксерами, как Эдди Чемберс, Руслан Чагаев, Марко Хук, Хасим Рахман и Мануэль Чарр.

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