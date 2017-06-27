Процесс слияния крупнейших в России розничных торговых сетей «М.видео», «Эльдорадо» и «Техносила» завершится в ближайшие год-полтора, сообщил в интервью «Известиям» Саид Гуцериев, возглавляющий нефтеперерабатывающую компанию «ФортеИнвест». Он также рассказал о своих планах в нефтяной отрасли и намерении инвестировать $100 млн в стартапы и новые технологии.

— Недавно «Роснефть» писала в Минфин, просила льготы для своих перерабатывающих заводов. У вас есть планы обратиться за господдержкой, получить ее для переработки? И как вы сейчас оцениваете маржу в нефтепереработке у российских заводов?

— Мы работаем на сугубо рыночных условиях. Маржа в нефтепереработке варьируется и зависит от технологического уровня: выхода светлых нефтепродуктов, глубины переработки. Исходя из нашей планируемой EBITDA в 2 млрд рублей, у нас получится очень низкая маржа переработки — $3–4 на тонну, но после установки гидрокрекинга маржа должна вырасти до $25–30 на тонну.

Мы заканчиваем монтажные работы в конце октября этого года и должны получить первую продукцию в январе 2018 года. После этого темные нефтепродукты трансформируются в дизель и маржа увеличится.

— Как вы в целом оцениваете потенциал роста маржи по отрасли?

— Если компании не готовы вкладываться в модернизацию и остаются на прежнем уровне по глубине и выходу светлых нефтепродуктов, маржа переработки расти не будет. Налоговый маневр за три года полностью изменил налоговую систему нефтепереработки, пошлина снизилась до 36%, и это сильно повысило цену на нефть на внутреннем рынке. Исходя из этого, маржа и рентабельность нефтепереработки в стране сильно упали. Другой фактор, который влияет на маржу переработки, — это цены на нефть. Так как абсолютное значение между пошлинами на нефть и нефтепродукты увеличивается, исходя из этого, увеличение цен на нефть способствует росту маржи нефтепереработки.

— Правда ли, что вы можете возглавить совет директоров «М.видео»? И начали ли вы уже погружаться в рынок? Какие вы видите тенденции на нем?

— Да, я планирую войти в состав совета директоров, окончательное решение будет принято в ближайшее время. Мы закрыли в конце апреля сделку по приобретению 57,7% акций «М.видео», в конце прошлого года закрыли сделку по «Эльдорадо». Сейчас идет интеграционный процесс: мы выбираем правильного партнера, консультанта для масштабной интеграции двух сетей. Оба бренда продолжат работать на российском рынке. Будем делать правильную синергию, для того чтобы обе сети развивалась и успешно работали. Сейчас мы планируем большой этап интеграции двух компаний в плане IT, закупок, сокращения затрат, чтобы получить максимальную добавленную стоимость за счет оптимизации всех возможных процессов. Это будет происходить в ближайший год или полтора.

«М.видео» и «Эльдорадо» — это очень серьезные компании, совокупно третьи по объему выручки на рынке ритейла в стране —около 350 млрд рублей. EBITDA компании по отчетности прошлого года больше 10 млрд рублей у «М.видео», в районе 3 млрд рублей у «Эльдорадо». Несомненно, мы нацелены на развитие интернет-сегмента. Совокупно эти две компании порядка 15% выручки получают от интернет-продаж, демонстрируя двузначные темпы роста. Мы будем максимально развивать данное направление, потому что видим тенденцию: люди заказывают через интернет, это удобно.

Кроме этого, у нас есть проект в рамках «М.видео» — goods.ru. Это маркетплейс, по сути, агрегатор множества интернет-магазинов на рынке, куда люди могут заходить, покупать товары — не только бытовую технику и электронику, но и товары для дома, спорта, детские товары и т.д. «М.видео» развивает эту компанию с прошлого года. У нас есть четкий бизнес-план — мы хотим развить этот очень перспективный проект.

— Может быть, это будет российская Alibaba?

— Посмотрим. У нас есть компетенции для того, чтобы сделать данный проект одним из самых успешных маркетплейсов на рынке. Вместе с Александром Тынкованом и Павлом Бреевым, а также с очень успешной командой Goods мы будем развивать эту интересную компанию.

— Вы являетесь гендиректором «ФортеИнвест». Каковы ваши прогнозы по финансовым итогам компании за 2017 год?

— EBITDA будет достаточно низкая, в связи с тем что мы не закончили программу модернизации, в том числе строительство установки для гидрокрекинга, — около 2 млрд рублей. При этом это больше, чем 1 млрд рублей, которые были в прошлом году, так что это хороший показатель. Мы увеличили выход светлых нефтепродуктов примерно на 8% по сравнению с прошлым годом с помощью технической оптимизации процессов. Заканчиваем установку гидрокрекинга, в которую мы вложили уже около $600 млн. После этого облик и рентабельность завода изменятся в лучшую сторону.

— А чистая прибыль?

— Чистую прибыль не совсем корректно смотреть, потому что у нас валютные долги, идет укрепление курса. Чистая прибыль в районе 5–6 млрд рублей, но это бумажная прибыль, более корректно смотреть на показатель EBITDA.

— Еще вы курируете крупную компанию, занимающуюся инвестициями в венчурные проекты. Какие видите перспективы развития в этом направлении, каковы этапы развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

— Мы с 2015 года занимаемся венчурными инвестициями. Наш фонд, Larnabel Ventures, вложил деньги в несколько проектов как на внутренних, так и на внешних рынках. У двух портфельных компаний, которыми мы занимаемся особенно интенсивно, есть большие центры разработки в Республике Беларусь — около 180 человек. Один направлен на финансовые технологии, второй — на дополненную реальность, компания Banuba. Кроме этого, у фонда Larnabel Ventures есть подразделение в Москве.

Наш фонд также сделал инвестицию в очень интересную компанию Astro Digital, которая занимается съемкой земли со спутников и продажей спутниковых данных различным компаниям через свою платформу.

— Будете наращивать портфель, в каких секторах?

— Мы рассматриваем роботехнику, дополненную реальность, интернет вещей. Также мы смотрим компании, которые могут быть комплиментарны нашему бизнесу. То есть новые технологии в строительном бизнесе, девелопменте, нефтяной отрасли и ритейле, которые могут работать, улучшать деятельность наших компаний.

— Какой объем инвестиций уже сделан и сколько еще вложите?

— Конкретные цифры сейчас не готов обсуждать. Мы готовы в среднесрочной перспективе — 2–3 года — рассматривать инвестиции в размере до $100 млн.