Микрофинансовые организации вслед за банками стали специально оговаривать с клиентами количество допустимых звонков. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора саморегулируемой организации «МиР» Андрей Паранич. В микрофинансовых компаниях «Домашние деньги» и «Быстроденьги» подтвердили эту информацию. По словам экспертов, у клиента есть выбор — отказаться от заключения договора микрозайма или согласиться на условия, по которым клиента смогут беспокоить гораздо чаще двух раз в неделю, прописанных в федеральном законодательстве. При этом юристы отмечают, что кредитные организации вправе фиксировать в договорах любое количество телефонных обращений.

Первыми условия об увеличении частоты звонков заемщиков в кредитных договорах стали прописывать банк «Открытие», МКБ, Тинькофф Банк, банк «Восточный». Использование опции также рассматривают в Промсвязьбанке и Русфинанс Банке. МФО вводят аналогичную практику.

— Мы включаем в договор займа условие об ином количестве и иных способах взаимодействия с заемщиками, — рассказала «Известиям» директор по правовым и корпоративным вопросам компании «Быстроденьги» Александра Новицкая. — При реализации такого подхода важно учитывать следующее. Условия об увеличении частоты звонков можно включить только в индивидуальные условия договора потребительского займа, так как общие условия договора потребительского займа не подлежат согласованию с заемщиком.

По словам Александры Новицкой, условия должны содержать соответствующее практической целесообразности число взаимодействий с должником. Его нужно определить исходя из статистики успешных контактов каждого конкретного взыскателя, указала она.

Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Александр Бахвалов также подтвердил «Известиям», что ряд МФО внедрили подобную практику.

— При подобной ситуации для заемщика есть определенные плюсы: у него появляется шанс, что при плохой кредитной истории необходимая ему сумма займа будет одобрена, ведь в качестве подстраховки МФО заключает дополнительное соглашение на «расширенную» систему взыскания, — уточнил Александр Бахвалов. — Кроме того, как и банки, МФО включают этот пункт в соглашение и на случай технических сбоев, которые от них не зависят.

По статистике, существенная часть постановлений ФССП, вынесенных на сегодняшний день, касается нарушений по количеству отправленных сообщений должнику, отметил эксперт. В 90% случаев кредитор не виноват — должнику из-за сбоя работы сотового оператора вместо одного сообщения с напоминанием о долге пришли подряд сразу три или четыре, добавил Александр Бахвалов. Таким образом, включение этого пункта позволяет кредиторам избежать лишних судебных разбирательств в будущем, резюмировал представитель «Домашних денег».

По словам гендиректора компании «Секвойя кредит консолидейшн» Алексея Терского, новая практика позволит увеличить эффективность взыскания. Первый вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов уверен, что для добросовестных заемщиков эта практика может быть полезной, так как снижает стоимость кредита и повышает вероятность его одобрения.

Юристы пояснили, что новая практика не противоречит федеральному законодательству. Если п. 3 ст. 7 230-ФЗ запрещает кредитору звонить чаще двух раз в неделю, то п. 13 ст. 7 того же закона разрешает сторонам договориться о любом другом режиме взаимодействия.

— В 230-ФЗ закреплено право банков заключать соглашения, регулирующие частоту взаимодействия с заемщиками в случае возникновения долга по инициативе кредитора в его же интересах (п. 13 ст. 7), — отметил партнер компании «ЮрПартнеръ» Александр Федоров. — Более того, п. 2 ст. 4 устанавливает возможность использования иных, отличных от закрепленных законом, способов взаимодействия с должником.

Впрочем, эксперт напомнил, что действие такого соглашения может быть прекращено по требованию заемщика: клиент может сообщить об этом кредитору или лицу, представляющему его интересы, направив соответствующее заявление через нотариуса или заказным письмом. По словам Александра Федорова, дополнительные возможности воздействия на должника не противоречат закону, только если сам заемщик дал на это согласие, подписав кредитный договор.