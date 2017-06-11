Истории об аферистах часто романтизируются. В них есть всё: дух авантюризма и реализованные мечты, нарушенные правила и внезапное богатство, яркие взлеты и не менее оглушительные падения. Построить состояние на обмане, сохранить и даже приумножить накопленное имущество удалось английскому банкиру Натану Ротшильду. В июне 1815 года он, воспользовавшись поражением Наполеона в битве при Ватерлоо, заработал на бирже несколько десятков миллионов фунтов.

Обогатиться на Наполеоне

Фото: commons.wikimedia.org

Натан Ротшильд зарабатывал на торговле текстилем, однако в 1809 году, когда французы блокировали пролив Ла-Манш, дела у предпринимателя шли плохо и он был вынужден перебраться из Манчестера в Лондон. Там Ротшильд открыл собственный банк. Заработок был стабильный, однако многократно увеличить капитал ему помогло одно событие — знаменитое сражение при Ватерлоо.

Поначалу преимущество в битве было на стороне Наполеона, и наблюдатели, находившиеся неподалеку от военных действий, поспешили в Лондон, чтобы рассказать о приближающейся победе императора Франции. Но вскоре баланс сил изменился. На помощь англичанам подоспели прусские войска, благодаря которым удалось переломить ход сражения и одержать победу над Наполеоном.

Согласно наиболее распространенной версии, курьер Ротшильда наблюдал за битвой и, став свидетелем поражения французов, поспешил в бельгийский порт Остенде. Однако из-за шторма перебраться на британские острова он не мог. В итоге курьеру пришлось подкупить моряка, чтобы тот переправил его через Ла-Манш.

Воспользовавшись тем, что никто не знал об исходе сражения, Ротшильд начал срочно продавать свои акции. Его примеру последовали и другие банкиры. И в тот момент, когда цены бумаг упали до минимальной отметки, Натан начал срочно их выкупать. Таким образом ему удалось заработать порядка £40 млн и благодаря этим деньгам основать собственную династию банкиров.

Об афере Ротшильда ведется много споров. Одни говорят, что Ротшильд не отправлял курьера, а сам был свидетелем сражения, другие же вовсе называют эту историю выдумкой. Так или иначе, эти события легли в основу множества книг, включая престижную энциклопедию «Британника», а экс-директор ЦРУ Аллен Даллес в 1960-е годы привел ее в качестве примера того, какую пользу может принести ценная информация.

Князь-мошенник

В начале XX века в Российской империи произошла серия банковских афер. С помощью поддельных чеков и переводов злоумышленники получали крупные суммы денег. При этом финансовые потери банки старались скрывать, чтобы не потерять доверие клиентов. За всеми аферами стоял один человек — князь Туманов, также известный как князь Эристави, персидский принц Шаха-Кули-Мирза и князь Адронников. Настоящее же имя мошенника было Михаил Церетели.

Выезжая за границу, он приглашал к себе титулованных дворян. Обещая солидные суммы, он входил к ним в доверие, забирал паспорта, присваивал себе их банковские вклады и исчезал. Обманывал он не только предпринимателей, но и военных. В 1913 году Церетели уехал в Германию. Там под именем князя Мурузи он начал сбор денег на поддержку германского военного флота, но в итоге всё оставил себе.

После начала Первой мировой войны мошенник обосновался в Одессе, где приобрел репутацию расточительного миллионера и щедрого благотворителя. Упоминаются, в частности, траты князя на поддержание Красного Креста и помощь раненым солдатам. Отмечается, что в общей сложности он потратил на благотворительность около 20 тыс. рублей. Поймали Церетели в 1915 году. С момента переезда в Одессу он провернул порядка 10 афер.

Продать Эйфелеву башню и обмануть Аль Капоне

Фото: commons.wikimedia.org/Philadelphia newspaper

До 1914 года австриец Виктор Люстиг зарабатывал на жизнь азартными играми, но с началом Первой мировой войны ему пришлось задуматься о новых источниках дохода. В 1920-м Люстиг отправился в США. Говорят, что в числе первых жертв афериста был гангстер Аль Капоне. Люстиг, представившись графом, взял у него в долг $50 тыс., пообещав через два месяца увеличить эту сумму вдвое. Оставив деньги в банке, он уехал в Нью-Йорк. После указанного срока он вернулся к Капоне, рассказал о неудавшемся плане, извинился и вернул ему те самые $50 тыс. Как отмечается в историях, Люстиг был настолько убедителен, что Капоне не только простил его, но и дал сверху $5 тыс. Именно на них аферист и рассчитывал, готовя свой план.

Однако прославился Люстиг благодаря другой афере. В 1925 году он приехал во Францию, где вместе со своими партнером Дэном Коллинсом обогатился на продаже главного символа Парижа. В одной из газет он увидел заметку под названием «Будет ли продана Эйфелева башня?». В ней описывали ужасное состояние монумента и утверждали, что власти задумываются о продаже архитектурного творения Густава Эйфеля. Воспользовавшись ситуацией, Люстиг подделал документы, представившись начальником министерства почты и телеграфа, разослал письма пяти крупнейшим торговцам металлом и устроил между ними аукцион. Афера удалась, ее жертвой стал металлургический промышленник Андре Пуассон.

Спустя некоторое время Люстиг вернулся из Вены в Париж, чтобы повторить этот трюк. Однако новая жертва афериста довольно быстро раскусила его план и заявила в полицию. Люстигу удалось избежать французского правосудия и сбежать в США. Однако на воле он пробыл недолго: американская полиция поймала его и отдала под суд. В итоге Люстига приговорили к 15 годам заключения за подделку и сбыт поддельных денег.

«Великий самозванец»

Фото: commons.wikimedia.org/Associated Newspapers/Rex Features

За свою долгую мошенническую карьеру Фердинанд Демара успел примерить на себя образы десятки людей. Не имея даже диплома о среднем образовании, он выдавал себя за инженера, психолога, заместителя шерифа, монаха, адвоката, начальника тюрьмы и даже хирурга. При этом справлялся со своими обязанности весьма успешно благодаря хитрости, изворотливости и прекрасной памяти.

Прославился Демара в середине 1950 годов. Прикинувшись хирургом Джозефом Кайром, он поступил на службу в Канадский Королевский Флот во время Корейской войны. Однажды на эсминец, на котором служил Фердинанд, доставили 16 раненых солдат. И пока военных готовили к операции, он заперся в каюте и читал учебник по хирургии. В итоге Демаре удалось успешно провести все операции и спасти пострадавших. Когда эта история попала в газеты, о ней узнала мать настоящего Джозефа Кайры. Тем не менее на Демару не подали в суд и он спокойно вернулся в США. Стоит отметить, что он и дальше старался жить, выдавая себя за других людей, однако проделывать этот трюк из-за растущей популярности становилось все сложнее и сложнее.

Пирамида века

План, придуманный и воплощенный американским бизнесменом Бернардом Мейдоффом, многие по праву называют аферой века. И дело не только в нанесенном ущербе и количестве влиятельных лиц, пострадавших от действий предпринимателя, но и в убедительности и хладнокровии, с которыми он действовал. В 1960 годы Мейдофф основал на честно заработанные $5 тыс. инвестиционный хедж-фонд Madoff Investment Securities. Компания обещала своим клиентам высокую прибыль — минимум 10–12% годовых. Инвесторы полагались на безупречную репутацию Мейдоффа и считали, что деньги он зарабатывает на бирже благодаря доступу к инсайдерской информации. Однако на деле всё оказалось иначе. Старым клиентам глава фирмы выплачивал средства, полученные от новых инвесторов. И к 2008 году, в разгар мирового кризиса, несколько крупных вкладчиков попросили вернуть вложенные средства. Но платить Мейдоффу было нечем, и пирамида рухнула.

В результате аферы пострадал как сам Мейдофф, которого приговорили к 150 годам тюрьмы, так и миллионы других вкладчиков. Кое-кому этот обман стоил жизни. Так, французский инвестор, вложивший в компанию Мейдоффа $1,5 млрд, покончил жизнь самоубийством. Один из сыновей афериста был приговорен к 10 годам лишения свободы, второй повесился у себя дома в Нью-Йорке.

Целитель

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Григорий Грабовой стал известен в начале 2000-х, когда пытался сделать состояние на семьях жертв теракта в Беслане. Осенью 2004 года он прочитал серию лекций для родственников пострадавших, пообещав воскресить погибших за вознаграждение в сумме до 40 тыс. рублей.

Грабовой приехал в Беслан в составе секты, основанной им еще в 2001 году. Когда к его деятельности начали присматриваться власти, он организовал пресс-конференцию, на которой пообещал воскресить детей, погибших в теракте, причем безвозмездно. В тот же день в Генпрокуратуру поступило письмо с просьбой возбудить в отношении Грабового уголовное дело. Вскоре произошла первая проверка деятельности его фонда, а 6 апреля 2006 Грабовой был арестован в гостинице «Космос», где проводил свои лекции.

Филиалы организации Грабового функционировали в 57 регионах России. На каждый семинар собиралось около 500 человек, плативших за вход по 2 тыс. рублей. Вместе с тем проводились индивидуальные занятия, стоимость которых оценивалась в 40 тыс. В итоге Грабового обвинили в 11 случаях мошенничества, а в июне 2008-го приговорили к 11 годам лишения свободы. Спустя несколько месяцев приговор был смягчен до 8 лет. Однако уже в 2010-м суд Пермского края вынес решение об условно-досрочном освобождении Грабового, после чего он вышел на свободу.