Чешские предприятия по производству пива совместно с российскими компаниями намерены до конца 2018 года запустить пивоваренный завод в Крыму. Первый этап согласования контракта состоялся во время двусторонней встречи в Москве. Об этом «Известиям» сообщили бизнесмены, принимающие участие в переговорах. Заключение сделки с российскими предпринимателями поможет чешским пивоварам обойти санкции Евросоюза, введенные в 2014 году из-за Крыма и нанесшие заметный ущерб отрасли.

Предприниматели, имеющие непосредственное отношение к переговорам между чешской и российской сторонами, рассказали «Известиям», что сейчас идет активная работа над двумя проектами, которые осуществляются с участием российских торговых компаний и чешских пивоваренных заводов. Речь идет о предприятиях из Пардубицкого, Оломоуцкого края и края Высочина (бизнесмены попросили не указывать названия своих компаний из-за опасений, что ЕС может «наказать» их за попытки обхода санкций).

— Начать сотрудничество мы хотим с поставок в Крым оригинального чешского бутылочного пива двух–трех сортов со сроком хранения от шести месяцев . Рассчитываем, что это произойдет уже до конца 2017 года. Также мы заинтересованы в создании на территории полуострова завода по производству пива с использованием чешских ингредиентов. Сам завод может начать свою работу в 2018 году, — добавил один из собеседников «Известий».

Как рассказал «Известиям» глава Крыма Сергей Аксенов, республика открыта для перспективных проектов с зарубежными партнерами.

— Если совместное предприятие будет выпускать качественную продукцию — от такого сотрудничества выиграют все стороны, — отметил Сергей Аксенов, добавив, что такое взаимодействие должно отвечать интересам России и Чехии.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил «Известиям», что в Крыму приветствуют иностранные инвестиции на полуострове, тем более в области пищевой промышленности.

— Это выгодно и полезно для Крыма. Такие проекты действительно возможно реализовать на уровне межпредпринимательского сотрудничества без привлечения государства, — добавил он.

Объем товарооборота между Россией и Чехией в первом квартале 2017 года достиг $1,6 млрд, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому президент страны Милош Земан, а также ряд парламентских партий неоднократно выступали за снятие ограничительных мер, которые наносят значительный ущерб чешским экспортерам.

А совместные инвестиционные проекты на территории Крыма — еще одно свидетельство, что политика Брюсселя по блокаде полуострова противоречит интересам европейского бизнеса.

— Некоторые чешские предприниматели уже сейчас обходят антироссийские санкции , так как их бизнес завязан на российский рынок. Многие компании видят возможность дальнейшего развития своего бизнеса именно на территории Крыма. Поэтому я уверен, что потребность в торговом сотрудничестве будет постепенно оказывать давление на политическую элиту ЕС, которая с помощью санкций искусственно поддерживает конфликтные отношения с Москвой, — сказал «Известиям» чешский депутат от партии «Свобода и прямая демократия» Ярослав Голик.