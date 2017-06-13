Врио главы Свердловской области Евгений Куйвашев решением регионального отделения «Единой России» выдвинут на пост губернатора — соответствующие документы он сдал вчера в областной избирком. О новой «пятилетке развития» области, взаимоотношениях с местными элитами, конкуренции с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом и ситуации вокруг Ельцин-центра Евгений Куйвашев рассказал в интервью «Известиям».

— 17 апреля вы были назначены президентом врио главы региона. Владимир Путин как-то обозначил на встрече, чего он от вас ждет?

-— Мы — регион промышленный, поэтому, конечно, говорили о промышленности в первую очередь. Мы предметно встречаемся с президентом 3–4 раза в год, помимо заседаний Госсовета. Владимир Владимирович всегда ставит задачи. Не то что ты пришел, посидел, протокольно побеседовал и уехал. У президента всегда есть четкие вопросы по проблемам региона, по направлениям его развития. Он и вопросы задает, и интересуется мнением, советует, на что обратить внимание, с кем проконсультироваться. Это уникальная школа — с ним работать.

— Как правило, после таких встреч вопрос с победителем выборов решен: назначение президентом врио главы региона равно поддержке федерального центра.

— Президент оказал мне доверие, теперь моя задача — это доверие оправдать. Но я бы не стал говорить, что победа — вопрос решенный. Выборы — всегда конкуренция, и результаты нельзя предсказать заранее.

— После вашего переназначения заговорили, что местные элиты фактически перестали противостоять вашему приходу на новый срок.

— Элиты есть разные и разные цели преследуют. Есть те, кто сидят и бесконечно говорят: «Я тут местный, а ты кто?» То есть педалируют тему «своих» и «варягов», которая, на мой взгляд, абсолютно надуманная и популистская. Что значит «варяг»? Если ты гражданин Российской Федерации, ты можешь жить в любом месте и работать там, где можешь принести пользу. Я за то, чтобы в регион приезжали лучшие умы: врачи, преподаватели, инженеры. Это добавляет здоровой конкуренции.

Сегодня у меня есть команда единомышленников. Я пять лет ее подбирал, сейчас сформировались отношения, налажена коммуникация. У нас сложный регион, но люди — это ключевой фактор в вопросе управления. Если нет команды, ничего не получится. Я сам себе всегда говорю: залог правильного продвижения — конструктивный диалог со всеми. Если внутри команды раздрай, в лидеры регион не вывести.

— А зачем было участвовать в праймериз «Единой России», если президент уже оказал вам доверие?

— Я как человек партийный — за соблюдение партийной дисциплины. Есть устав партии, который никто не отменял, будь ты губернатор или рядовой член «Единой России». Для меня праймериз — это действительно хороший опыт. Я проехал все управленческие округа, встретился с тысячами людей, смог подробно рассказать о пятилетнем плане развития, который мы утвердили. И еще час после каждой такой встречи отвечал на вопросы. Кстати, на этих встречах были не только партийцы, был и партхозактив, и простые активисты. И людей никто на эти мероприятия силком не тащил, все пришли сами.

— Вы упомянули план развития. В Свердловской области грядет новая «пятилетка»?

— Мы — один из немногих регионов, которые в декабре 2015 года приняли стратегию развития до 2030 года. Сейчас мы изучили с экономистами, промышленниками и бизнесом перспективы развития на ближайшие пять лет и приняли соответствующую программу «Пятилетка развития». Всего в ней пять основных направлений: развитие человеческого потенциала, медицина и здравоохранение, культура и спорт, промышленность и экономика, моногорода. У нас в области таких 17 — треть населения живет в моногородах. Каждый из них должен получить статус территории опережающего развития, будем к этому стремиться.

За прошедшие пять лет мы много добились. Выполнили все установки майских указов президента. Сейчас у нас более 30 крупных промышленных производств — это огромная цифра. Постоянно растет количество предприятий малого и среднего бизнеса — в нем заняты более 30%. Ни в одном регионе такого нет. Ну, может быть, только в Москве и Подмосковье. И это — главный показатель инвестпривлекательности.

А у нас ведь область экспортоориентированная, почти 52% товаров идет на экспорт. После непростых 2013–2014 годов мы переориентировались, нашли партнеров в Китае.

Мы многое сделали для продвижения наших товаров: сегодня рост индекса промышленного производства в области — 107% при среднероссийском 101%. Я принял область с бюджетом в 134 млрд рублей, сейчас эта цифра составляет 202 млрд. Мы регион-донор, входим по структуре бюджета в десятку лучших регионов.

У нас был дефицит в детских садах — 68 тыс. мест. Вы представляете себе эту цифру? Я думал, мы эту проблемы никогда не решим. Но сейчас очередей в детские сады нет. Кроме того, мы приступили к строительству новых школ, хотим всех перевести на учебу в одну смену.

Некоторые какие-то рейтинги составляют, пытаясь по ним понять ситуацию в регионе. Но мне кажется, открываются у тебя предприятия — так вот это и есть самый наглядный показатель.

— То есть вы рейтинги не заказываете и на них не ориентируетесь...

— Я нормально к социологии, к рейтингам отношусь. Это хоть и субъективный, но все-таки взгляд со стороны. Тебя всё равно, что называется, рихтуют. Для меня рейтинг — это тот же совет, к которому можно прислушаться или нет. Я так к этому отношусь.

«Экспо-2025 может принести региону миллиарды рублей»

— В середине июня в Екатеринбурге пройдет промышленная выставка «Иннопром-2017», партнером которой в этом году станет Япония.

— И это тоже наше достижение: из пригородной выставки «Иннопром» стал крупнейшей промышленной площадкой. По величине она уже встала в один ряд с Ганновером и Шанхаем. Мы достигли рекордных показателей: были представлены 638 компаний из 95 стран мира. Когда мы только начали ее, что называется, раскручивать, многие меня критиковали: зачем мол, ты вкладываешь такие деньги в организацию, а это в год порядка 100 млн рублей. Но мы всё просчитали, и у меня был на критику четкий ответ: вот я 100 млн потратил на организацию выставки, в среднем ее посетит 60 тыс. человек — 30 тыс. из других стран и регионов и еще 30 тыс. из Свердловской области. Если умножить все эти цифры, то отдача получится колоссальной.

То, что в этом году партнером выставки станет Япония, — важнейший шаг. Это и участие японских передовых предприятий в российских программах обновления производственных линий, и модернизация сферы здравоохранения, и обмен опытом по вопросам создания комфортной городской среды.

Очень многое сделало для развития «Иннопрома» правительство страны, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Потому что все-таки одно дело губернаторский уровень и совсем другое — участие первых лиц государства. По поручению председателя правительства России Денис Мантуров взял выставку под свое крыло и возглавил ее оргкомитет. В том числе благодаря этому у нас появились новые страны-партнеры. Был Китай, появилась Индия, а в этом году Япония.

— При этом Екатеринбург борется за право проведения еще одной глобальной выставки — «Экспо-2025», которая проходит раз в пять лет.

— Не только мы, но и Париж, Осака, Баку. Конечно, мы рассчитываем на победу России. Проведение такой выставки в Екатеринбурге может принести региону миллиарды рублей. Опять же, исходя из расчетов, выставку, по условиям организаторов, должно посетить 20 млн человек за шесть месяцев. Если ориентироваться на 14 тыс. рублей, которые тратит ежедневно турист, то сумма получается внушительной.

Но главное, что стоимость этих денег — другая. Это не короткие деньги, это инвестиции, приток самых современных технологий. 172 страны привезут всё лучшее, что было создано за последнее время. Это уникальная ситуация для технологического трансферта.

В 2018 году в Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Мы уже в девять раз увеличили количество гостиниц, решили проблему размещения гостей. К «Экспо-2025» эта работа будет усилена.

«Некоторые крана с водой не видели по 30 лет»

— Вы сказали, что без команды регион не вывести в лидеры, но сейчас большинство граждан стремится из регионов в центр, в Москву. Команда командой, но что делать, например, с оттоком специалистов?

— Мы регион промышленный, но это не значит, что нам нужны только инженеры. Нам нужны юристы, финансисты, экономисты.

Сейчас не хватает специалистов в области туризма. У нас есть множество реализованных проектов — к примеру, «Самоцветное кольцо Урала», с трехдневным туром. Но чтобы область стала туристически привлекательной, нужен не один год, у европейских стран ушли на это десятилетия.

У нас, например, большой популярностью пользуется сплав по реке Чусовая — там за сезон до 100 тыс. туристов проходит. Я сам трижды сплавлялся, удовольствие неимоверное. Но нужно в каждом регионе искать свою фишку. Вон Великий Устюг — родина Деда Мороза. Почему Устюг, а не Тагил, например? А потому что в Устюге взяли и придумали, нашли вот эту самую фишку.

Вопрос кадров, специалистов всегда самый острый, но уже сейчас мы потратили более 1 млрд рублей на программу ранней профориентации. И начали мы прямо с детского сада: в дошкольных учреждениях есть лаборатории профессий — ребенок уже в пять лет узнает, какую работу выполняет врач, пожарный, полицейский.

Через наши дворцы молодежи мы открываем филиалы кружков робототехники, приборостроения, активно к этой работе подключили наши предприятия.

Вместе с бизнес-сообществом мы открыли 15 базовых кафедр при всех крупных компаниях. Они ведут рекрутинг студентов начиная со 2–3 курса. Студенты знакомятся с производством, делают патенты, свои ноу-хау. У нас за последние пять лет конкурс среди инженерных специальностей вырос в три раза.

У меня был случай: я вручал золотые медали школьникам старших классов, решил спросить, определились ли молодые люди с профессий, с вузом. Знаете, сколько из десяти человек мне ответили? Один! Вот такой неопределенности, на мой взгляд, быть не должно.

— На прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что президент «полностью заболел» цифровой экономикой. Запустить программу развития экономики нового технологического направления Владимир Путин призвал еще в прошлом году в своем послании Федеральному собранию. Вы как-то развиваете это направление в регионе?

— Приведу один пример. Этой программе уже четыре года. Сейчас в каждой машине скорой помощи есть ЭКГ. В больницах круглые сутки дежурят три кардиолога. И данные прямо со «скорой» поступают к ним в режиме реального времени. То есть врачи здесь и сейчас решают, какая помощь нужна пациенту. Благодаря этой программе смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в области уже снизилась на 20%.

Сегодня в регионе работает 136 офисов многофункциональных центров — это 914 «окон», которые предоставляют более 200 федеральных и региональных услуг, а это же тоже работа на цифру. Все школы у нас сегодня подключены к интернету. Мы хотим быть конкурентным регионом, боремся за миграцию, боремся за рождаемость — чтобы достичь лидирующих показателей, людям нужно обеспечить соответствующие условия.

— Да, но одно дело столица, а другое — область, где обычно показатели совсем другие.

— У нас 2,4 тыс. населенных пунктов, есть места, где стоит по 3–4 дома, но люди всё равно там живут. Конечно, у нас огромная область, большие расстояния, и определенная проблема в этом есть. Некоторые жители крана с водой не видели по 30 лет. Но сегодня мы сносим аварийное жилье, у нас работает программа капремонта. Так что постепенно эта работа движется.

«Я не верю во все эти игры»

— О желании баллотироваться к губернаторы недавно заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Есть кандидаты и от системной оппозиции. Не боитесь конкуренции?

— Вы знаете, у нас регион с уникальной политической культурой. Абсолютно все имеют возможность пройти регистрационные процедуры и баллотироваться кто куда хочет. Главное, сможет ли человек это сделать. Тут уже вопрос не только желания, а электорального потенциала, собственных возможностей.

— Но эти возможности нередко тормозит муниципальный фильтр.

—- У нас 94 муниципалитета, и я, например, так же как и все, буду этот муниципальный фильтр проходить. Есть определенные правила, законы. Если человек не может в силу разных причин играть по правилам, он всегда будет говорить, что оппозицию зажимают, разворачивают против него кампанию... Я не верю во все эти игры. А результат умения кандидатов работать с муниципальными депутатами мы увидим при их регистрации.

— Кто ваш избиратель? Вы представляете себе возраст людей, которые готовы отдать за вас голос на выборах?

— Я думаю, 35–45 лет. Это костяк. Молодежь голосует непредсказуемо, кто как. Старшее поколение — очень разное, но поддержка есть. У нас традиционно хорошо голосуют штаб Центрального военного округа, «Юнармия», Суворовское военное училище.

— А на выборах президента как голосуют? Разнарядки из центра, нормативы вам приходят?

— В Свердловской области никакие разнарядки невозможны. Как только что-то пытаются спустить сверху, об этом становится известно немедленно. У нас же СМИ больше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге, вместе взятых, — больше тысячи! Только телеканалов 72. И не все эти СМИ поддерживают местную власть. Как говорится в известной пословице, на каждый роток не накинешь платок. Поэтому разнарядки, и уж тем более нормативы — это не про Свердловскую область. У нас граждане голосуют сами. И приходят на выборы сами. Для любого россиянина выборы президента — одно из ключевых событий, ну как можно не прийти? И я, и люди 30–40 лет хорошо помнят безнадегу 1990-х. И как глава государства по крупицам всё это собирал. Поэтому, конечно, никто не хочет повторения этого хаоса.

— Если мы уж заговорили о 1990-х — в Екатеринбурге стоит Ельцин-центр, где как раз большая часть экспозиции посвящена этому времени. При этом, когда режиссер Никита Михалков обрушился с критикой на музей, вы встали на его защиту.

— Нет у того народа будущего, который прошлого не знает. Это абсолютно точная мысль. И мне стало очень обидно за Наину Иосифовну (Ельцину. — «Известия»). Когда вся эта критика пошла, я был в отъезде — выпал на время, интернет не читал, увидел уже, когда вернулся. И тут же ей позвонил. Я считаю, что такие нападки — это даже не по-мужски. Не нравится тебе что-то — у центра есть наблюдательный совет, который, между прочим, возглавляет руководитель администрации президента. Можно написать письмо, сказать — я, мол, не согласен с тем-то и тем-то. Я считаю Михалкова уникальным актером и режиссером, но Ельцин-центр — это крепеж нашего президентского института. Это научно-образовательный центр, музей. Указ о его создании подписан главой государства. И будет, согласно указу, еще два таких центра.

— Как строятся ваши отношения с администрацией президента? Вас поддерживают или наоборот?

— Мы общаемся в рабочем порядке. Насколько я знаю, обратная связь есть у всех. Нет никакого недопонимания, я всегда могу обратиться. То есть нормальное конструктивное общение.