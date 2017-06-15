Бой-реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, который пройдет 17 июня 2017 года в Лас-Вегасе, обещает стать одним из самых ярких событий года в мировом боксе. Именно этот поединок определит, заслуженно ли боксер из США был признан победителем в своей первой встрече с Сергеем Ковалевым.

Боксерский поединок, в котором встретились два непобежденных на тот момент спортсмена — 33-летний чемпион мира по версии WBO, WBA и IBF Сергей Ковалев и 32-летний интерконтинентальный чемпион по версии WBO Андре Уорд — состоялся в Лас-Вегасе 20 ноября 2016 года. Российский боксер старался сделать всё, чтобы закончить поединок досрочно. Уже во втором раунде его оппонент впервые в своей карьере побывал в нокдауне. До шестого раунда Ковалев уверенно контролировал ситуацию, но во второй части боя перевес оказался уже на стороне Уорда. Согласно итоговой статистике, преимущество всё же было у россиянина: за весь поединок Ковалев нанес 474 удара, а Уорд — 338. Точными судьи признали 126 ударов россиянина и 116 ударов американского боксера. Однако единогласным решением рефери победа по итогам напряженного 12-раундового боя была отдана Уорду.

Когда главный судья огласил вердикт, зал встретил нового чемпиона мира свистом — зрители были уверены в победе Ковалева. Их мнение разделили и поклонники бокса по всему миру. На всех профильных форумах прошла волна недовольств: с решением судей не соглашался практически никто. В преддверии долгожданного реванша «Известия» пообщались с Сергеем Ковалевым и узнали о его подготовке к поединку и тактическом плане на бой.

— Как проходит Ваша подготовка к реваншу?

— После нашего предыдущего боя с Уордом я внес в тренировочный процесс значительные изменения. В прошлый раз я загнал себя во время подготовительного периода. В первой половине поединка с Андре я доминировал, но выдохся ко второй его части. Уверен, дело в том, что я перегружал себя физически во время подготовки к первому бою. Сейчас я вернулся к стандартной системе подготовки, к нагрузкам, которые применял ранее.

— Большинство поклонников бокса считают несправедливым результат первого поединка...

— Зрителя не обманешь. Но я не хочу говорить о том, что было — впереди наш бой-реванш, в котором я не оставлю Уорду ни единого шанса.

— Какие выводы сделали для себя после первой встречи?

— Я переоценил Андре. Изменил структуру подготовки, которая ни разу не подводила меня, и в итоге не смог довести все до уверенной победы. Вы же видели — уже во втором раунде я отправил его в нокдаун. Надо было заканчивать еще тогда, но, как говорится, после драки кулаками не машут. Благо у меня будет возможность помахать ими 17 июня.

— Сейчас вокруг вашего боя много шумихи, взаимных обвинений…

— Нет никаких обвинений. У меня украли мои пояса, и я их верну. Уорд пытался переманить мой тренерский штаб, долгое время уходил от переговоров по поводу реванша, избегал нашей встречи как мог. Но есть контракт. И по нему он обязан дать мне реванш. Я восстановлю справедливость и досрочно отправлю этого выскочку отдыхать. Сделаю все, чтобы на этот раз исход боя не зависел от судей.

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