Шесть футбольных стадионов, строящихся в России к чемпионату мира 2018 года по инфраструктурой программе (финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета и регионов), планируют продать свои названия коммерческим структурам после окончания мирового первенства. По информации «Известий», такой пункт имеется в программе наследия арен в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске.

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подтвердил эту информацию.

— Я думаю, что новым российским стадионам удастся найти себе коммерческих партнеров, которые захотят стать частью футбольной истории, — рассказал «Известиям» Алексей Сорокин. — В футболе есть даже специальный термин — naming rights (право на название стадиона). В России уже есть подобный пример с «Открытие Ареной». Во время крупных турниров эти названия использоваться не могут, так как ФИФА защищает права своих маркетинговых партнеров, но в остальное время это — нормальная практика. Соглашение с одной из коммерческих структур позволит собственникам получить дополнительный доход в эксплуатации стадиона. Хочу пояснить, что это — прерогатива собственников, а не оргкомитета.

Напомним, открывшийся в 2014 году стадион московского «Спартака» получил название «Открытие Арена». Представители сторон заявили, что сумма сделки московского клуба и банка «Открытие» составит 1,208 млрд рублей за шесть лет. Вырученные средства будут инвестированы клубом во всестороннее развитие.

По мнению почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, новым стадионам надо сразу встать на правильные финансовые рельсы.

— Разработка продуманного наследия стадионов, строящихся для чемпионата мира-2018 — очень важный стратегический вопрос, — заявил «Известиям» Вячеслав Колосков. — Посмотрите, как используются арены, которые возводились к чемпионату мира-2014 в Бразилии. Многие их них находятся вдали от мест базирования популярных бразильских клубов, поэтому имеют серьезные проблемы с заполняемостью и, соответственно, убытки. Целесообразность их строительства вызывает сомнение даже у местных властей. Мы должны избежать подобного сценария. Однако для этого надо начинать работу по наследию уже сейчас. Новые стадионы должны быть задействованы максимальное количество дней в году, а не только во время футбольных игр. Это могут быть выставки, концерты, городские мероприятия. Клубам надо активно работать с новыми болельщиками. Также надо искать дополнительные источники финансирования, в том числе — naming rights. Вложения в футбол должны стать не только престижными, но и приносить прибыль всем участникам этого процесса.

Справка «Известий»

Naming rights — это финансовая сделка, в соответствии с условиями которой коммерческое предприятие приобретает право (как правило, на определенный период времени) называть своим именем объект или событие. Для таких объектов, как спортивная арена, срок контракта обычно варьируется от трех до 20 лет. Коммерческий партнер добавляет название корпорации или бренда в оригинальное название стадиона (Mall of America Field at Hubert H. Humphrey Metrodome) либо полностью заменяет название на свое (Emirates Stadium, Allianz Arena).

Впервые подобная сделка была зарегистрирована в 1926 году. Тогда знаменитый американский предприниматель Уильям Ригли, основатель компании по производству жевательной резинки William Wrigley Jr. Company, переименовал стадион бейсбольного «Чикаго Кабс» в «Wrigley Field» (стадион носит это название до сих пор). Самыми успешными сделками в сфере naming rights являются 20-летние контракты бейсбольной арены Citi Field (открыта в 2009 году) и баскетбольного Barclays Center (открыт в 2012 году): ежегодный доход «Нью-Йорк Метс» и «Бруклин Нетс» от этих соглашений составляет $20 млн.

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