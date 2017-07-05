На «Первом канале» продолжается показ многосерийного документального фильма «Ген высоты, или Как пройти на Эверест». Режиссером проекта выступил известный телеведущий Валдис Пельш. «Известия» расспросили шоумена о столь неожиданном творческом повороте.

— Когда вы задумали снять фильм о восхождении в горы?

— Три года назад. В феврале 2014-го родилась идея, а в сентябре я впервые поехал в горы.

— Первый раз и сразу к подножию самой высокой горы в мире?

— Я подумал, что это любопытно и может получиться интересный фильм. Но знания о горах и восхождении у меня были очень поверхностные. Поэтому меня познакомили с Иваном Трофимовичем Душариным — альпинистом, покорившим Эверест в составе первой российской экспедиции в 1992 году. Он и его друзья помогали в работе, вводили меня в этот закрытый мир.

— Вы описываете свой проект как «реалити-шоу о восхождении на Эверест».

— Можно назвать и иначе — документальное кино на грани человеческих возможностей. Это правда.

— Сколько денег было потрачено на его создание?

— Порядка $780 тыс. У нас было две попытки снять фильм. Первая в 2015 году оказалась неудачной. Мы вернулись из экспедиции ни с чем, потеряв $250 тыс. Казалось, что на гору вернуться уже не удастся. Но нашлись друзья, которые поверили в нас и дали нам денег, чтобы мы довели задуманное до конца. И вторая экспедиция удалась.

Это очень дорогая история. Одно место оператора на восхождении — $55 тыс. А у нас их было два. Две командировки. И вот вам уже $220 тыс. Это без дороги, без зарплаты, без техники, просто одно место в экспедиции.

— Значит ли это, что альпинизм по карману только богачам?

— Не все альпинисты состоятельные люди. Некоторые копят на восхождение 10 лет. Кто-то откладывает на недвижимость или автомобиль, а отчаянные люди мечтают о горах.

— У вас был гонорар?

— Нет. Я единственный, кто работал с прицелом на то, что после показа «Первый канал» выплатит нам какие-то суммы.

— Как вы набирали команду, которая пошла с вами в горы?

— Изначально была идея предложить обычным людям поучаствовать в этом. Но когда мы познакомились с печальной статистикой восхождений, от этой мысли пришлось отказаться. Мы не имели права никого тащить на гору. Было решено пойти с уже сформированной группой.

— Восхождение на горы опасно?

— Даже элементарная простуда лишает шансов восхождения, приходится спускаться. А 295 человек остались на Эвересте навечно. Один альпинист прославился тем, что съехал с горы на сноуборде. Хотел повторить попытку во второй раз, но, спускаясь, пропал. Тело его не было найдено.

— Что движет этими людьми? Они не боятся смерти?

— Все боятся. Они понимают, что с ними может произойти, но они готовы рисковать, понимая, что ценность самого восхождения и вида сверху компенсирует эти риски.

— Вы сами изменились после восхождения?

— Я не был на вершине. Но вот те, кто был, вернулись другими людьми. У нас есть официальное разделение. Все, кто был на горе, — горные кондоры. Те же, кто на горе не был, — равнинные крысы. И они обязаны отзываться на это прозвище (смеется).

— На подготовку к восхождению уходит два года. Как вам удалось пройти по ускоренному курсу?

— У меня не было задачи подняться на самый верх. Подготовка заняла месяц. Нас готовили в инновационном центре Олимпийского комитета. И мы проходили гипоксические тренировки, которые позволяли нам переносить впоследствии горную болезнь. Но она нас всё равно плющила, как и подготовленных альпинистов.

— С вами во второй экспедиции поднималась женская команда. Девушки разных профессий, разного возраста. В титрах даже указывается семейный статус и наличие или отсутствие детей. К чему такие подробности?

— Мы стараемся подробно рассказать о человеке. Потому что если у человека большая семья и он тем не менее идет в горы, это его в какой-то степени характеризует, ведь он может оттуда не вернуться. Чем больше мы рассказываем о человеке, тем интересней за ним следить. Там и истерики были, и моменты слабости. Психологически очень тяжело. А после высоты 7000 м вообще начинаются галлюцинации. Люди начинают разговаривать со своими ногами. Нередко человек видит рядом с собой незримого друга и общается с ним.

Один участник нашей группы во время восхождения снял кислородную маску и начал застегивать и расстегивать куртку. И на все просьбы немедленно надеть маску назад отвечал: «Я очень занят. Я очень занят». В фильме есть момент, когда один из альпинистов вдруг понял, что у него замерзла маска, и это на высоте 8600 м. На самом подходе к вершине. И ребята прочищали ее быстро, а он буквально считал секунды и был уже готов сесть в снег. Если бы это произошло, он бы уже не встал. Поэтому подготовка шла таким образом, чтобы в экстренном случае, при отказе оборудования, была бы возможность остаться в живых.

— Ну вам хватило экстрима? Больше не пойдете?

— Пойду. У нас еще один проект там назрел. Мне просто интересно снимать кино и быть внутри экспедиции не на правах туриста.

Справка «Известий»

Валдис Пельш окончил философский факультет МГУ, работал младшим научным сотрудником Института истории естествознания и техники АН СССР. Играл в молодежном театре МГУ, был в числе основателей группы «Несчастный случай». В 1987 году дебютировал на телевидении. Стал широко известен в 1995 году в качестве ведущего шоу «Угадай мелодию». В последние годы снимает документальные фильмы.