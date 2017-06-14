Сформированное на прошлой неделе новое коалиционное правительство в Македонии в скором времени намерено присоединиться к антироссийским санкциям, демонстрируя свою приверженность политике Запада. Об этом "Известиям" рассказали источники, близкие к руководству страны, это также подтвердил источник в македонском парламенте.

В ночь на 1 июня парламент Македонии утвердил коалиционное правительство во главе с Зораном Заевым — лидером «Социал-демократического союза Македонии» (СДСМ). Источники, близкие к руководству страны, рассказали «Известиям», что новый кабинет министров придерживается курса на сближение с ЕС и НАТО, а также более жесткой позиции по отношению к России. Более того, рассматривается вопрос о введении антироссийских санкций, аналогичных тем, что ввел ЕС. Эту информацию "Известиям" подтвердил и источник в парламенте.

Депутат, лидер Демократической партии сербов в Македонии Иван Стоилкович сказал «Известиями», что Зоран Заев — приверженец американского внешнеполитического вектора в регионе.

— Первым шагом нового правительства станет развертывание в стране антироссийской и антисербской кампаний. Москву начнут обвинять во вмешательстве во внутренние дела государства. А это станет поводом для очередной антироссийской истерии, после чего может действительно последовать введение санкций, — добавил македонский политик. — C другой стороны, необходимо помнить, что новое правительство имеет незначительное большинство в парламенте и введение санкций может стать чрезвычайно опасным политическим шагом.

Несмотря на то что Россия не является ключевым экономическим партнером для Македонии, товарооборот двух стран во II квартале 2016 года составил боле $42 млн, увеличившись на 12,04% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Поэтому потенциальные санкции ударят в том числе и по македонским экспортерам.

— Для Македонии российский рынок куда важнее чем для России — македонский. Такие действия окажут негативное влияние на частных производителей, которые поставляют, например, сельскохозяйственную продукцию в Россию. Мы все-таки надеемся, что Скопье не будет принимать недальновидные и недружественные шаги, — пояснил «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Македония последние полгода находилась в состоянии серьезного политического кризиса, так как главный конкурент СДСМ — партия ВМРО-ДПМНЕ, получившая большинство голосов на досрочных парламентских выборах в декабре прошлого года, не смогла сформировать коалиционное правительство (СДСМ получила 49 мандат, ВМРО-ДПМНЕ — 51 мандат). Тогда лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски отказался от требований, которые были выдвинуты политическими силами, представляющими интересы албанского населения (закрепление албанского языка в качестве государственного, дискуссия об изменении национального флага и гимна).

Будучи еще председателем СДСМ, Зоран Заев заявлял о готовности сотрудничать с «албанскими партиями». Несмотря на масштабные протесты македонцев против выдвинутых требований, ему удалось сформировать коалиционное правительство с «Демократическим союзом за интеграцию» и «Альянсом Албанцев» при поддержке 62 депутатов (всего в Собрание входят 120 законодателей).

Именно присутствие албанских политиков в новом правительстве может сыграть ключевую роль в принятии политических решений, так как албанцы — традиционно сторонники американского курса на Балканах. Благодаря Вашингтону в 2008 году было создано частично признанное Косово, а в 2009 году Албания была принята в состав НАТО.

— Македония может пойти по пути Черногории. Учитывая состав правительства, Вашингтону сейчас будет гораздо проще оказывать влияние на Скопье. А введение санкций станет отправной точкой поворота этой балканской страны в сторону Запада, — рассказал «Известиям» сербский политолог Любомир Радинович.

Премьер-министр Зоран Заев уже неоднократно заявлял, что необходимо бороться против российского влияния в стране.