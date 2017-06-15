Бюджет футбольного клуба «Анжи» в новом сезоне может стать одним из самых низких в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). По информации «Известий», руководство махачкалинцев планирует проведет реструктуризацию клуба и значительно сократить инвестиции в команду.

В январе 2017 года «Анжи» сменил собственника – новым владельцем вместо Сулеймана Керимова стал бизнесмен Осман Кадиев. Перемены в руководстве сразу же отразились и на команде: зимой состав покинули лидеры и легионеры махачкалинцев, обладавшие солидными контрактами. 4 июня клуб официально объявил об уходе еще девятерых футболистов.

- В «Анжи» идут сокращения персонала, и многие работники жалуются на действия нового руководства, - рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе. – Если в начале года Осман Кадиев заявлял, что бюджет команды на следующий сезон составит порядка 500-600 млн рублей, то сейчас можно говорить о том, что он будет сокращен практически в два раза. В «Анжи» все видят, что в клубе есть проблемы с деньгами – персонал жалуется на задержки зарплат, лидеры покидают команду, идет очередная смена курса - в команде делают ставку на своих воспитанников.

В пресс-службе «Анжи» заявили, что на сегодняшний день никаких разговоров относительно сокращения бюджета клуба в новом сезоне пока не велось.

- Обсуждения изменения бюджета не было, - сказал «Известиям» пресс-атташе махачкалинцев Айдемир Даганов. – Мы оперируем цифрами, которые назвал Осман Кадиев. Новых данных у нас нет. Что касается привлечения различных источников финансирования, мы открыты и готовы рассмотреть спонсорские предложения.

Бывший председатель совета директоров дагестанской команды Анзор Кавазашвили считает, что даже несмотря на возможное сокращение бюджета, махачкалинский клуб сможет показать достойный результат в РФПЛ.

- Я не знаком с ситуацией с финансированием «Анжи» на следующий сезон, - признался «Известиям» Анзор Кавазашвлили. – Думаю, команду не оставят без поддержки – в Дагестане любят свой клуб. Новый владелец и руководство республики постараются сделать все возможное, чтобы команда боролась за самые высокие места. Что касается финансовой стороны, то трудности бывают у всех, и я надеюсь, что «Анжи» справится с любыми из них.

В сезоне-2012/13 «Анжи» занял третье место в Российской футбольной премьер-лиге. На следующий год команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы, однако по итогам чемпионата заняла последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы и вылетела в ФНЛ. Во втором футбольном дивизионе страны «Анжи» пробыл недолго — махачкалинцы вышли на второе место и вернулись в премьер-лигу. Минувшей зимой команду приобрел дагестанский предприниматель Осман Кадиев. Новый владелец имеет опыт руководства футбольным клубом — с 2001 по 2006 год он работал в должности президента махачкалинского «Динамо», а в 2007 году стал председателем совета директоров молдавского ФК «Нистру». На тот момент команда была одним из лидеров чемпионата Молдавии, занимала места в тройке и даже участвовала в еврокубках.

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