В минувшем сезоне магнитогорский «Металлург» вновь подтвердил, что является клубом с самым эффективным управлением в современном отечественном хоккее. «Сталевары» дошли до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах проиграли СКА (1:4). Это был третий выход команды в финальную серию за последние четыре сезона. В предыдущие два раза, в 2014 и 2016 годах, «Магнитке» удалось выиграть главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Помимо этого, на ее счету три победы в чемпионате России (1999, 2001, 2007) и два выигрыша Евролиги (1999, 2000). Все эти награды были завоеваны за время нахождения у руля клуба владельца ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова вместе с вице-президентом клуба Геннадием Величкиным, управляющим «Металлургом» с середины 1990-х.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) Виктор Рашников, по состоянию на 2017 год занимающий 14 место в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes (его состояние оценивается в $8,3 млрд), дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором оценил прошедший сезон «Магнитки», выразил уверенность, что отъезд в НХЛ защитников сборной России Виктора Антипина и Алексея Береглазова не скажется на игре команды, а также поддержал реформы КХЛ по снижению потолка зарплат.

— Как оцените результаты минувшего сезона для «Магнитки»?

— Хороший выдался у нас сезон, да и завершился неплохо. Хотя исход финала Кубка Гагарина против СКА все же рвет душу. Но надо сказать спасибо команде, что продолжает держать высокую планку, побеждает в Восточной конференции.

— Вас удивило, что Антипина и Береглазова не удержала от отъезда за океан даже перспектива пропустить Олимпиаду в Пхенчхане?

— Нет, не удивило. Эти парни уже выросли для выступления в той лиге, о которой мечтают. Не знаю, задержатся они в НХЛ или нет. Скорее всего, задержатся, чего я им и желаю. А у нас есть молодежь, в том числе среди защитников, на основе которой можно в дальнейшем строить команду. Плюс мы взяли опытного Дениса Денисова. Поэтому с обороной проблем возникнуть не должно. Другой вопрос, как будет в следующем сезоне выглядеть звено Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и Яна Коваржа. От него, как обычно, у «Металлурга» очень многое зависит. Сейчас мы ставим задачи занять первое место в Восточной конференции регулярного чемпионата и выйти в финал плей-офф.

— Нет ощущения, что Мозякин, Зарипов и Коварж уже достигли своего потолка?

— Думаю, потолок этим звеном уже действительно достигнут. Они уже второй сезон подряд отыграли на максимуме своих возможностей. Дай Бог, чтобы у них нашелся резерв на новые свершения, но мы уже должны думать о будущих изменениях в звеньях.

— «Металлург» потерял Антипина, Береглазова и Криса Ли. Есть шанс, что вы удержитесь на том же уровне, что показывали в двух последних сезонах?

— Из наших основных игроков никто никуда не ушел. Да, мы потеряли трех защитников, хорошо показывавших себя в последние годы. Но ничего страшного — растут молодые ребята, которые их заменят и в скором времени возьмут на себя роли лидеров. Поэтому «Магнитка» будет по-прежнему решать максимальные задачи. Мы всегда стремимся только на самый верх — к победе в Кубке Гагарина. И команду стараемся комплектовать нормально, чтобы слова не расходились с делом.

— Вы разочарованы, что НХЛ объявила о недопуске игроков своих клубов до Олимпиады-2018?

— Я не разочарован — поедут наши игроки, будет много хоккеистов из КХЛ. А у НХЛ свои мотивы, поэтому нам надо ориентироваться на свои интересы и извлекать для своего хоккея пользу из сложившейся ситуации. Наш клуб готов помочь сборной России кадрами к Олимпиаде, чтобы там они порадовали всех болельщиков.

— Почему на последнем заседании совета директоров КХЛ вы и Геннадий Величкин голосовали против исключения из лиги новокузнецкого «Металлурга»?

— А зачем его убирать? Это клуб, который столько лет отыграл сначала в высшем эшелоне чемпионата России, а потом в КХЛ. Да, сегодня у «Кузни» немного не тот результат, который хотелось бы видеть, потому что у клуба очень маленький бюджет на фоне больших финансовых возможностей у ЦСКА, СКА и еще ряда команд. Поэтому курс на уменьшение бюджетов, который сегодня взят лигой, является совершенно правильным.

— Вы про стратегию КХЛ на снижение потолка зарплат до 600 млн рублей к сезону-2020/2021?

— Да. В тех параметрах бюджетов, которые есть сейчас, могут работать только два-три клуба. А это неправильно. Мы говорим, что нужно создать альтернативу лидерам в КХЛ, более-менее равные условия для всех, чтобы каждая команда могла нормально развиваться и решать серьезные задачи. Но в сегодняшнем положении это нереально, когда клубом перекрывается свой же бюджет, и он платит за это 20% штрафа, получая существенное преимущество в комплектовании состава перед другими. Мы должны иметь жесткий потолок зарплат, как в НХЛ. Если КХЛ это осуществит, то спортивный принцип будет работать. Если нет, то продолжится соревнование одного-двух клубов. Так мы просто вновь создадим чемпионат СССР, делившийся на ЦСКА и остальные клубы.

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